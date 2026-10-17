開運カレンダー◆10月18日（日）は吉日の天恩日・神吉日が重なる日！ でも、仏滅も重なる日…どう過ごす？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム。2026年10月18日（日）は、天の恩恵を受ける日とされる「天恩日（てんおんび／てんおんにち）」と、神事に関することによいとされる「神吉日（かみよしにち／かみよしび）」が重なります。一方、六曜は「仏滅（ぶつめつ）」です。吉日と仏滅が重なると、どちらを気にすればよいのか迷う人もいるかもしれません。暦注にはそれぞれ異なる意味や由来があります。今回は、2つの吉日の意味や、仏滅との付き合い方などについて解説します。●吉日：天恩日（てんおんび／てんおんにち）●吉日：神吉日（かみよしにち／かみよしび）●六曜：仏滅（ぶつめつ）天恩日は、天からの恩恵が人々に及ぶ日とされ、婚礼などのお祝い事によいと伝えられてきました。特徴の一つは、5日間続けて巡ってくること。2026年10月は、17日（土）から21日（水）までが天恩日にあたります。結婚式や入籍などの日取りを考えている人にとっては、こうした暦の意味も気になるところでしょう。ただし、吉日だからといって、必ずその日に予定を合わせなければならないわけではありません。家族や相手の都合も大切にしながら、納得できる日を選びましょう。神吉日は、神事に関することによいとされる暦注です。神社への参拝や祭礼、祖先をまつることなどに縁があると伝えられています。神社にお参りするというと、初詣や合格祈願などを思い浮かべる人もいるかもしれません。けれど、特別な願い事がなくても、地域の神社に足を運び、その土地で受け継がれてきた風習に触れてみるのも一つの過ごし方です。10月は秋祭りが行われる地域も多い季節。近所で祭礼が予定されているなら、地域の行事に目を向けてみるのもよさそうです。神吉日をきっかけに、普段は意識することの少ない伝統や文化に触れてみてはいかがでしょうか。この日の六曜は仏滅。六曜の中では、一般的に祝い事の日取りを決める際に避けられることがある日です。結婚式や開店などの予定がある人は、気になることもあるでしょう。ただし、六曜と天恩日、神吉日は、それぞれ異なる暦注です。仏滅だからほかの吉日の意味がなくなる、あるいは吉日が重なれば仏滅の影響がなくなる、と一律に考えられるものではありません。日柄を重視するかどうかは、人それぞれ。日取りを選べる場合は、自分だけでなく、一緒に過ごす人の考えも踏まえて決めるとよいでしょう。すでに予定が決まっているなら、仏滅という名前だけで必要以上に心配することはありません。暦は、暮らしの中で受け継がれてきた習慣の一つです。それぞれの意味を知ったうえで、自分に合った取り入れ方を考えてみましょう。※暦注による吉凶は、伝統的な考え方に基づくものです。科学的な効果を示すものではなく、解釈や採用する暦によって違いがある場合があります。