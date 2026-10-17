今日の運勢 10月18日（日）「12星座占いランキング」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月18日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月18日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しい1日です。気になっている人、仲良くなりたい人がいる場合は、積極的に話しかけてみましょう。ラッキーカラーは水色。成長につながりそうな日で、勉強も捗りそうです。今日は視野を広く持って過ごしてみましょう。海外に関することにもアンテナを張っておけると良さそうです。好調な運気で、今日は直感が鋭い日となりそうです。何かを選ぶ際は、直感を参考に選択をしてみましょう。今日は今まで行ったことがない場所やお店へ出掛けてみるのも良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日はゆっくりとお家時間を満喫するのも良いですが、部屋の片付けをしたり、整えることを心掛けて過ごすのも良さそうです。コミュニケーションが活発な1日です。今日は色々な人と積極的に関わりを持ってみましょう。SNSで発信をしてみるのも良さそうです。対人運が好調です。今日は1対1のコミュニケーションを大切にできると良い日ですが、自分自身の心と向き合う時間を持つのも良さそうです。趣味が充実しやすく楽しいことが広がっていくような日です。今日はとことん好きなことに時間を注げると良さそうです。友達と時間を過ごすのもおすすめです。金運が好調です。今日は今後のお金に関することの目標を立ててみましょう。欲しいものがある人は購入するのも良さそうです。仕事運が好調です。今日は仕事やキャリアの今後の目標について見直すのも良さそうです。忙しい1日にもなりそうなので、頑張りすぎには注意をしましょう。今日は日頃の疲れを癒しましょう。温泉に出掛けたり、マッサージを受けたりするのも良さそうです。ヨガやストレッチをして身体を緩める時間を持つのも良さそうです。内省がテーマの日です。今日はこれまでを少し振り返ってみましょう。不要に感じるものがあればこのタイミングで手放せると良さそうです。モヤモヤした気持ちが目立ちそうな日です。今日は1人の時間を過ごしたり、心が落ち着く時間を優先したりしましょう。不安なことがある場合は、早めの相談が良さそうです。今日は、今後の計画、目標の見直しができると良い日です。夜はゆっくりとお風呂に浸かる時間を過ごしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』リリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/