2026／27明治安田J1リーグ第10節が17日に行われ、東京ヴェルディとFC東京が対戦した。

開幕9戦未勝利で最下位に沈む東京Vと、4連勝中で首位と勝ち点差「1」の4位につけるFC東京。対照的な状況でJ1リーグ通算21回目の“東京ダービー”が幕を開けた。

序盤からFC東京がペースを握るなか、東京Vは18分に痛恨の退場者を出してしまう。染野唯月がルーズボールを巡るバトルの中で足裏を見せたハイキックが一発レッドカードの対象となり、東京Vは長い時間を数的不利で戦うことになった。

東京Vが割り切って守備に徹し、FC東京は攻めあぐねる時間が続いたが、前半のうちにセットプレーでこじ開けることに成功した。41分、俵積田晃太のコーナーキックにアレクサンダー・ショルツが頭で合わせて押し込んだ。

1点リードで折り返したFC東京は、後半立ち上がりに相手MF柴戸海のハンドを誘ってPK獲得。マルセロ・ヒアンがキッカーを務めると、右下隅に突き刺して追加点を挙げた。

さらに69分、稲村隼翔のロングフィードに抜け出した大森理生が右サイドの深い位置から低いクロスを送り、ゴール前に飛び込んだ長倉がダイレクトで合わせてねじ込んだ。

FC東京は後半アディショナルタイム4分、右のポケットに入り込んだダニ・ゴメスがダメ押しのJ1初得点を挙げ、4－0でダービーを制した。シュートを1本も打てなかった東京Vは3連敗で10戦未勝利。FC東京は2009年以来の5連勝となった。

次節は21日に行われ、東京Vは敵地で横浜F・マリノスと、FC東京はホームで柏レイソルと対戦する。

【スコア】

東京ヴェルディ 0－4 FC東京

【得点者】

0－1 41分 アレクサンダー・ショルツ（FC東京）

0－2 55分 マルセロ・ヒアン（FC東京）

0－3 69分 長倉幹樹（FC東京）

0－4 90＋4分 ダニ・ゴメス（FC東京）

【ゴール動画】東京V vs FC東京