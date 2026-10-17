2026／27明治安田J1リーグ第10節が17日に行われ、清水エスパルスとガンバ大阪が対戦した。

リーグ戦3連勝中の清水と、リーグ戦4連敗中で8試合未勝利のG大阪が激突。試合が動いたのは9分、“スロースターター”の清水が右コーナーキックで先制する。ボックス中央で空中戦を制した本多勇喜がヘディングシュートで加入後初得点を記録した。

ミッドウィークに敵地でAFCチャンピオンズリーグエリートを戦ったG大阪が疲労の影響か精彩を欠くなか、清水は43分にリードを広げる。中央でパスを受け取った松崎快が左足を振り抜き、ゴール右下隅に突き刺した。

2点ビハインドで折り返し、後半も攻めあぐねる時間が続いていたG大阪だが、84分に1点を返す。高い位置でのボール奪取から速攻。イッサム・ジェバリが放ったシュートは相手GK梅田透吾に阻まれたものの、こぼれ球に反応した食野亮太郎がループシュートを放つ。これが梅田、そしてカバーに入った相手DFの頭上を越えてゴールに吸い込まれた。

終盤攻め立てるG大阪は後半アディショナルタイム5分、ジェバリがトラップから右足を振り抜きゴールネットを揺らす。VARによるハンドのチェックが入ったが、ゴールは認められ、G大阪が土壇場で5連敗を回避した。一方、2点差を追いつかれた清水はJ1リーグで2014シーズン以来となる4連勝を逃した。

次節は21日に行われ、清水はホームでFC町田ゼルビアと、G大阪は敵地でアビスパ福岡と対戦する。

【スコア】

清水エスパルス 2－2 ガンバ大阪

【得点者】

1－0 9分 本多勇喜（清水）

2－0 43分 松崎快（清水）

2－1 84分 食野亮太郎（G大阪）

2－2 90＋5分 イッサム・ジェバリ（G大阪）

【ゴール動画】清水 vs G大阪