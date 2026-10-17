「ちょっと気まずかったっす」――きょう17日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)に、なにわ男子の道枝駿佑が出演。主演映画『うるわしの宵の月』で苦戦した胸キュンシーンの撮影秘話を明かす。Snow Manの佐久間大介も、大好きな少女マンガの“ジャケ買い”事情を語る。

佐久間大介、道枝駿佑と初の2人トーク 向井康二との関係も

今回深堀りするテーマが「少女マンガ」と発表されると、佐久間は「わー! いいですね! 大好き」と大喜びする。ともに少女マンガの魅力を学ぶゲストとして登場する道枝は、2人で話すのは今回が初めてだという。

そんな中、佐久間はSnow Manのメンバー・向井康二と道枝の関係について、「なんかみっちー(道枝)の隣を絶対死守するのよ」とコメント。昔から仲が良いという2人の関係を明かす。

今回、少女マンガの魅力を伝授する“おしつじさん”には、毎月約100冊の漫画を読んでいる漫画ライターのちゃんめいさんが登場。さらに、少女マンガ好きのNON STYLE・井上裕介、俳優の浅川梨奈、松井玲奈もスタジオに加わり、それぞれのおすすめ作品や胸キュンシーンについて語り合う。

佐久間が明かす少女マンガの“ジャケ買い”事情

少女マンガの魅力を、「ストーリー、イラストなど自分好みが必ず見つかる」「現実でも起こりそうな憧れシチュエーションに胸キュン!」「思わず照れる!? 伝説の胸キュンシーンの数々」という3つのポイントから深掘りしていく。

井上と松井は、高校生たちの純愛と青春を描いた『君に届け』や、美大に通う男女5人の片思いを描いた『ハチミツとクローバー』など、おすすめの少女マンガを紹介。自称・少女マンガソムリエの浅川は、表紙のイラストにひかれて手に取った作品を紹介する。

これに佐久間も共感し、「あるよねー!」と反応。『別冊マーガレット』に掲載されている作品を表紙で選ぶことが多いと明かし、少女マンガならではの“ジャケ買い”の面白さを語る。

また、少女マンガでは定番だという体育祭の借り物競争で、借りるもののお題が「好きな人」になるシチュエーションも紹介。現実ではなかなか考えられない展開に、井上は「運営側に悪意がある」とツッコミ。佐久間も「絶対に恋を作らせようとしている奴がいる」と反応し、スタジオを盛り上げる。

道枝駿佑「ちょっと気まずかったっす」 胸キュンシーン撮影の裏側

そして、話題は道枝が主演を務める実写映画『うるわしの宵の月』へ。人気少女マンガを実写化した同作では、数々の胸キュンシーンが描かれるが、道枝はその撮影中の出来事について「ちょっと気まずかったっす」と告白する。

撮影に苦戦したというドキドキのシーンとは、一体どんな場面だったのか。少女マンガの世界を実写で表現する難しさや、その舞台裏に注目が集まる。

さらに番組の最後には、佐久間がアニメ化もされた話題作『多聞くん今どっち!?』の胸キュンセリフを再現。思わず照れまくった佐久間は、「サクサクヒムヒム史上一番汗かいたわ」と振り返る。

少女マンガが大好きな佐久間と、実写映画で主演を務める道枝。2人が胸キュンの世界にどこまで入り込むのか、注目だ。

なお、放送終了後にはTVerで地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

【編集部MEMO】

道枝駿佑は、なにわ男子のメンバー。音楽活動に加え、ドラマ『消えた初恋』など俳優としても活動。映画『うるわしの宵の月』では主演を務める。

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