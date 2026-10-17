三井アウトレットパーク 倉敷は、開業15周年を記念し、10月31日～12月6日の期間、隣接するアリオ倉敷と合同で「15周年感謝祭」を開催する。

15周年感謝祭

期間中は、最大80%OFFとなる「15周年感謝祭セール」や、6,000円分の券を5,000円で購入できるプレミアム商品券の限定販売(11月27日～29日)、三井ショッピングパークカード《セゾン》会員を対象とした請求時10%OFF(12月5日～6日)などの還元施策を展開する。

11月7日～8日には、全国各地の人気プリン専門店や話題店16店舗が一堂に会する「くらしきプリンフェス 2026」を開催。購入者投票による「人気No.1プリン決定戦」も行う。

くらしきプリンフェス 2026

11月21日～23日には、全国各地の人気チーズケーキ専門店や話題店が3日間合計18店舗集結する「くらしきチーズケーキフェス 2026」、12月5日～6日には地元パティシエがイベントだけの限定スイーツを販売する「プレミアムスイーツフェスティバル」も実施する。

くらしきチーズケーキフェス

11月14日～15日には、施設初となるマルシェイベント「ペットといっしょ。」を開催。マルシェをはじめ、ペットと一緒に参加できる体験企画なども行う。

そのほか、約15万球のLEDが彩る「くらしき きらめきのみち」イルミネーション点灯式(10月31日)など、節目の年を彩る多彩なプログラムを用意する。