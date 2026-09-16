三井アウトレットパーク 木更津は8月～11月にかけて、新店舗および期間限定店舗のオープンや既存店舗のリニューアルを実施する。

三井アウトレットパーク 木更津

今回のリニューアルでは、国内アウトレット初出店となるフレグランスブランド「バイレード」やポータブル電源の「Jackery」をはじめ、関東のアウトレット初出店となる「TASAKI」など注目のブランドが多数登場する。

8月28日に移転リニューアルしたのは、サンフランシスコ発のグローバルブランド「BANANA REPUBLIC FACTORY STORE」。コンテンポラリーで汎用性の高いデザインをそのままに、ファクトリーストアならではの購入しやすい価格帯で各種アパレル商品を展開する。

BANANA REPUBLIC FACTORY STORE

9月18日には、アメリカ発のカジュアルブランド「Gap」がリニューアル。幅広い世代に向けたアメリカンカジュアルアイテムを取りそろえる。

Gap

「スノーピーク」も、9月18日に期間限定店から常設直営店へと拡大オープンする。従来の商品・サービスに加え、アパレルラインナップをさらに拡充し、野遊びのある暮らしを提案する身近な店舗としてリニューアルする。

スノーピーク

10月上旬には、イタリア北部で誕生したラグジュアリーブランド「ヘルノ」がリニューアル。11月14日には、ニューヨーク発のファッションブランド「コーチ」が、ウィメンズとメンズを統合した幅広いラインナップを一堂にそろえる最新ストアとしてリニューアルする。

コーチ

期間限定店舗は7店舗。ジュエリーブランド「TASAKI」は8月8日、関東のアウトレットに初めて出店した。定番のベーシックアイテムから、高品質で艶やかなパールやダイヤモンドを贅沢に使用したジュエリーまで数多くラインナップする。

BAKEが運営する人気スイーツ2ブランド「PRESS BUTTER SAND/caica」は8月29日にオープン。濃厚な味わいが魅力のバターサンド専門店と、素材の風味を活かしたナッツ菓子専門店のこだわりの味を期間限定で楽しめる。

PRESS BUTTER SAND/caica

9月3日には、ポータブル電源ブランド「Jackery」が国内初出店した。最新モデルから整備済み品まで30種類以上の商品を実際に触れて比較・検討できる。

Jackery

9月4日には、日本発のゴルフウェアブランド「アンパスィ」が関東初出店した。オープン記念のまとめ買い割引も実施している。

アンパスィ

9月5日には、北欧の自然や暮らしから着想を得た韓国発のベビー＆キッズブランド「moimoln(モイモルン)」が、関東2店舗目としてオープンした。ノベルティ配布や最大15%オフのまとめ買いセールを実施している。

モイモルン

9月10日にオープンしたのは、ストックホルム発のラグジュアリーブランド「バイレード」。国内初出店となり、独自の記憶や感情を表現した独創的な香水や各種アイテムを展開する。

バイレード

10月1日には、「シンゾーン」が、ブランドが25周年を記念して関東に初出店する。ブランドを代表する名品や貴重なアーカイブ商品などを取りそろえる。