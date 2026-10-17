「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
5番 大山 悠輔 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 佐藤 輝明 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
Ｄ3-2阪
3番 森下 翔太 レフトホームラン 阪神得点！ Ｄ 3-2 阪
-
OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
2番 牧 秀悟 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 ピッチャーゴロ 2アウト
-
OUT
9番 東 克樹 見逃し三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 濱田 太貴 に代わって 9番 神宮 僚介
-
OUT
1番 近本 光司 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 濱田 太貴 センターヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
代打：大竹 耕太郎 に代わって 9番 濱田 太貴
-
OUT
8番 熊谷 敬宥 ショートヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 髙寺 望夢 サードゴロ 2アウト
-
OUT
6番 伏見 寅威 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
8番 蝦名 達夫 ファーストファウルフライ 3アウト
-
OUT
Ｄ3-1阪
7番 成瀬 脩人 左中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 3-1 阪
-
OUT
6番 古市 尊 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
5番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 1アウト
-
OUT
4番 宮﨑 敏郎 サードヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 大山 悠輔 センターフライ 3アウト
-
OUT
4番 佐藤 輝明 センターフライ 2アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 ライトフライ 1アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 佐野 恵太 見逃し三振 3アウト
-
OUT
2番 牧 秀悟 サードゴロ 2アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
1番 近本 光司 センターフライ 3アウト
-
OUT
9番 大竹 耕太郎 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
8番 熊谷 敬宥 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 髙寺 望夢 空振り三振 1アウト
-
OUT
9番 東 克樹 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
8番 蝦名 達夫 見逃し三振 2アウト
-
OUT
サード 佐藤 輝明が悪送球 ランナー：1塁
-
OUT
7番 成瀬 脩人 サードエラー ランナー：1塁
-
OUT
6番 古市 尊 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
6番 伏見 寅威 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
Ｄ1-1阪
5番 大山 悠輔 レフトヒット 阪神得点！ Ｄ 1-1 阪 ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 佐藤 輝明 レフトフライ 2アウト
-
OUT
3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 中野 拓夢 セカンドライナー 1アウト
-
OUT
セカンド 牧 秀悟がファンブル ランナー：1塁
-
OUT
1番 近本 光司 セカンドエラー ランナー：1塁
-
OUT
5番 Ｊ・エンカーナシオン レフトツーベースヒット 3アウト
-
OUT
Ｄ1-0阪
4番 宮﨑 敏郎 レフト犠牲フライ ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 阪 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
3番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
2番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 度会 隆輝 ライトフライ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.