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2026.10.17 14:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 1 0 0 2 0 3 5 1
阪神 1 0 0 0 1 2 9 1

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    Ｄ3-2阪

    3番 森下 翔太 レフトホームラン 阪神得点！ Ｄ 3-2 阪

  • OUT

    2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 東 克樹 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 濱田 太貴 に代わって 9番 神宮 僚介

  • OUT

    1番 近本 光司 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 濱田 太貴 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    代打：大竹 耕太郎 に代わって 9番 濱田 太貴

  • OUT

    8番 熊谷 敬宥 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 髙寺 望夢 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 伏見 寅威 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 蝦名 達夫 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    Ｄ3-1阪

    7番 成瀬 脩人 左中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 3-1 阪

  • OUT

    6番 古市 尊 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    5番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 宮﨑 敏郎 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 センターフライ 3アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 センターフライ 3アウト

  • OUT

    9番 大竹 耕太郎 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 熊谷 敬宥 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 髙寺 望夢 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 東 克樹 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 蝦名 達夫 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    サード 佐藤 輝明が悪送球 ランナー：1塁

  • OUT

    7番 成瀬 脩人 サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    6番 古市 尊 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    6番 伏見 寅威 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    Ｄ1-1阪

    5番 大山 悠輔 レフトヒット 阪神得点！ Ｄ 1-1 阪 ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    セカンド 牧 秀悟がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 セカンドエラー ランナー：1塁

  • OUT

    5番 Ｊ・エンカーナシオン レフトツーベースヒット 3アウト

  • OUT

    Ｄ1-0阪

    4番 宮﨑 敏郎 レフト犠牲フライ ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 阪 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ライトフライ 1アウト

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