ヨーロッパリーグ（EL）とヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）のリーグフェーズが現地時間15日に行われ、各クラブで日本人選手が出場した。

EL・リーグフェーズ第2節となった15日、リヨンとクリスタル・パレス、ユニオン・サン・ジロワーズとレアル・ソシエダのカードで“日本人対決”が実現。前者はリヨンが3－2で勝利したなか、中村敬斗はフル出場で2アシスト、鎌田大地は62分から途中出場で1ゴールと両者ともに結果を残した。

後者は1－1のドロー決着に。久保建英は68分からプレーしており、先月18日のボーンマス戦以来公式戦3試合ぶりの出場。本来の右サイドではなくトップ下で起用されたが、目立った活躍は見せられずアピールのチャンスを活かせなかった。ハーフナー・ニッキは3バックの一角でフル出場している。

そのほか、ザルツブルクの北野颯太やAZの毎熊晟矢がスタメン出場。ホッフェンハイムの町田浩樹はヘディングでゴールを決め、移籍後初得点をマークした。

ECLは開幕節に。モナコはCSKAソフィアと敵地で対戦したなか、ついに南野拓実が帰ってきた。大ケガから298日ぶりに復帰した“モナ王”はスタメン出場で58分までプレーしただけでなく、2ゴールに絡む活躍まで見せている。

そのほか、コペンハーゲンの鈴木淳之介やツルヴェナ・ズヴェズダの中山雄太、フライブルクの鈴木唯人らがフル出場を果たしている。

日本人選手の所属クラブの結果は以下の通り。

▼EL

リヨン（中村敬斗：フル出場、2アシスト） 3－2 クリスタル・パレス（鎌田大地：62分から途中出場、1ゴール。冨安健洋：出場なし）

ユニオン・サン・ジロワーズ（ハーフナー・ニッキ：フル出場） 1－1 レアル・ソシエダ（久保建英：68分から途中出場）

ザルツブルク（北野颯太：60分までプレー） 0－4 ミラン

ホッフェンハイム（町田浩樹：フル出場、1ゴール） 2－3 ベシクタシュ

AZ（毎熊晟矢：61分までプレー。市原吏音：出場なし） 2－1 ハポエル・ベエルシェバ

ヤギエロニア・ビャウィストク（小林友希：フル出場） 3－1 アララト・アルメニア

▼ECL

CSKAソフィア 1－2 モナコ（南野拓実：58分までプレー）

ルガーノ 3－2 ツルヴェナ・ズヴェズダ（中山雄太：フル出場）

ブライトン（三笘薫：出場なし） 4－0 カウノ・ジャルギリス（辛島侑烈：フル出場）

コペンハーゲン（鈴木淳之介：フル出場） 3－0 ブラガ

フライブルク（鈴木唯人：フル出場。後藤啓介：71分から途中出場） 3－2 ヤブロネツ

シント・トロイデン（※） 2－0 イベリア・トビリシ

（※）小久保玲央ブライアン：フル出場。谷口彰悟：フル出場。石渡ネルソン：フル出場。松澤海斗：84分から途中出場。新川志音：90分から途中出場。高井幸大：出場なし。畑大雅：出場なし。荒木遼太郎：出場なし）