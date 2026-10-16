お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』で公開された動画「【『火花』全文解説(16)】千鳥さんが最強な理由とは? 笑いが止まらなくなるあの瞬間について! アンガールズ田中さん・南キャン山里さんはモンスター【#16】」に出演。千鳥が“最強”である理由について持論を語った。

又吉直樹

又吉直樹が考える“最強の芸人”の条件

自身の小説『火花』を読み解くなかで、お笑いの面白さについて語った又吉。その中で、「僕がよく言う修学旅行の夜、何がおもろいか分からんけど笑いが止まらなくなる瞬間がたまにあったりするじゃないですか」と切り出す。

友人の家に泊まりに行ったときなどにも起こるという、その状況について、又吉は「客観的に言ったら全く面白くないですよ。だけど、あの中で笑ってる瞬間が面白くないはずないんですよ、当人は」と説明。そして、「全国民巻き込んであの修学旅行の夜をいつでも再現できる芸人がいたとしたら、多分最強なんですよ」と持論を展開した。

さらに又吉は、「一番好きなお笑いは、意味分からんけどなんか笑い止まらんみたいな時、たまにあるじゃないですか」「芸人としてとかじゃなくて、人間としてあれが好きですね」と語り、「だから僕、同級生コンビに憧れるんですよ」と打ち明ける。

その具体例として千鳥の名前を挙げ、「修学旅行の夜を作れるから、そこに集まる1列目のお客さんから順番にその渦の中に巻き込んでいけるんですよ」と説明。そして、二人の間にある独特の空気が観客にも伝わり、人気が広がっていくことで、「その2人のノリで笑えるようになる」と分析した。

また、千鳥の笑いについて、「もうそこにジャッジとかしてないもんな。おもろいか、おもんないかとか」と話す又吉に対し、スタッフが「なんかその魔法にかけられたい。輪に入っていきたい」と表現すると、又吉も「そうなんですね」と納得。一方、又吉は自身と相方・綾部祐二との関係についても言及し、「僕もだから綾部でめちゃくちゃ笑う時はあるから、その瞬間、僕だけ魔法かかってる時ありますけどね」と笑いながら語っていた。