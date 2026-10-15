マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、新たな記録を樹立した。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が14日に行われ、マンチェスター・シティはホームでパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。2－4で敗れる結果に終わったが、フル出場したハーランドは53分に頭で1点を挙げると、75分には右足で流し込んで2ゴールを記録していた。

この試合の1点目のゴールによってハーランドはCL通算60ゴールに到達。これにより、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』によると、元アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが保持していた従来の記録を1日更新し、26歳85日のハーランドは通算60ゴールに到達した史上最年少の選手になったという。

また、マンチェスター・シティのクラブ公式サイトによると、この試合の1点目のゴールがハーランドにとっては同クラブでのCL通算37ゴール目となり、元アルゼンチン代表FWセルヒオ・アグエロ氏が保持していた36ゴールという記録を上回り、ハーランドはマンチェスター・シティのCLにおける史上最多得点者にもなったことが伝えられている。

なお、アグエロ氏は64試合で36ゴールを記録していたが、ハーランドはわずか41試合という少なさで記録を塗り替えたことも明らかになっている。

【ハイライト動画】ハーランドが2ゴール記録もマンCはPSGに敗戦