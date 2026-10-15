株式会社リージョナルクリエーション長崎は15日、イベント中に負傷した元日本代表MF三浦淳宏氏の負傷に関して発表した。

発表によると、三浦氏は10月11日に長崎スタジアムシティにて開催された「PLAY ALL DAY!」の「PEACE MATCH」内で実施したハーフタイムイベントに出演したものの、プレー中の接触により負傷する事案が発生。緊急搬送先にて手当を受けたのち、医療機関での精密検査の結果、みぎ頬骨骨折、歯槽骨骨折と診断され、現在は治療に専念していることが明らかになった。

これを受け、イベントを主催したリージョナルクリエーション長崎は以下のように声明を発表している。

「当日のイベントを大いに盛り上げてくださった三浦さんがこのような負傷をされたことに対し、大変なご苦痛とご不安のなかにいらっしゃるご本人ならびにご家族の皆様、関係者の皆様に心より深くお見舞い申し上げます。三浦さんが一日も早くご回復され、再びお元気な姿を見せていただけますよう、運営スタッフ一同、切にお祈り申し上げます」

「今後のイベント運営におきましては、出演者様およびご来場者様の安全確保をいっそう徹底し、安全管理体制の強化に努めてまいります」