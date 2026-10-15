チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節が現地時間13日から14日にかけて開催された。

マンチェスター・シティとの大一番を制した“王者”パリ・サンジェルマン（PSG）や昨シーズンのファイナリストであるアーセナル、今シーズンここまで絶好調のバルセロナ、日本代表GK鈴木彩艶を擁するアストン・ヴィラらが連勝を飾った一方、セリエA勢は厳しい結果が続いた。

セリエ王者であり、CLでも直近5シーズンで2度の決勝進出を誇るインテルはまさかの連敗発進に。本拠地『サン・シーロ』にクラブ・ブルッヘを迎えると、ニコロ・トレソルディにハットトリックを許し、反撃及ばず3－4で競り負けた。また、ビジャレアルと対戦したナポリは開始早々の8分に先制したが、その後3失点を喫して敗戦。インテルと同じく連敗となっている。

連勝を目指したコモはフェイエノールトと対戦。先制直後に追い付かれると、その後2点を追加され、終了間際に1点差に詰め寄ったものの及ばなかった。ローマはレアル・マドリードから3得点を奪ったが、2点リードで迎えた83分に1点を返されると、85分と90分にもネットを揺らされまさかの逆転負け。セリエA勢は4戦全敗となってしまった。データサイト『Opta』によると、セリエAに所属する4チームがCLの同じマッチウィークで敗れたのは史上初だという。

また、ここまでの合計8試合で勝利したのはコモの第1節ライプツィヒ戦のみで、戦績は1勝1分6敗と大きく負け越している。現時点での順位は、コモがプレーオフ進出圏内の12位につけているが、ローマが25位、インテルが29位、ナポリが32位といずれも敗退圏内だ。

次節はコモがホームでマンチェスター・ユナイテッド、ローマがホームでスロヴァン・ブラチスラヴァ、インテルがホームでシャフタール、ナポリがホームでボデ／グリムトと対戦する。セリエA勢のここまでの結果は以下の通り。

▼第1節

レアル・マドリード 2－1 インテル

ナポリ 0－1 アーセナル

フェネルバフチェ 1－1 ローマ

コモ 4－1 ライプツィヒ

▼第2節

インテル 3－4 クラブ・ブルッヘ

ビジャレアル 3－1 ナポリ

フェイエノールト 3－2 コモ

ローマ 3－4 レアル・マドリード