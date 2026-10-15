音源と映像表現のみで注目を集める3人組バンドmamoru、新曲「3cm」MV公開

東京発の3人組バンドmamoru（マモル）が、10月14日（水）に新曲「3cm」を配信リリース。併せて、同楽曲のMusic VideoをYouTubeにて公開した。

mamoruは、青戸みゆう（Vo./Gt.）を中心に、彩加（Ba.）、さわ（Dr.）によって活動する3人組ガールズバンド。2026年1月の始動以来、ライブ活動を一切行わず、音源配信と映像表現のみで感度の高いリスナーや音楽関係者の間で注目を集めてきた。

新曲「3cm」は、誰にも言えない孤独と、あと3cmだけ届かない距離感を歌った、mamoru流の最新オルタナティブ・ラブソング。静けさを帯びた繊細な歌い出しから、サビへ向けて感情が解き放たれていくスケール感あふれるサウンドが特徴の一曲となっている。恋愛の距離感を描きながらも、単なるラブソングには留まらず、価値観の違いや人付き合いの中で生まれる”想いだけでは届かない距離”を静かに浮かび上がらせる楽曲となっている。

公開されたMusic Videoでは、楽曲に漂う近いのに届かない感覚を、光・影・距離感を軸に映像化。手が触れそうで触れない瞬間や、日常の中に差し込む光の揺らぎを通して、mamoruが持つ”やさしさの奥にロックが鳴っている”世界観を映し出している。

■青戸みゆう コメント

生きていく中で感じる少しの価値観の違いにより、想いだけでは届きそうで届かない距離を ”3cm” として歌っています。

ラヴソングではありますが、人付き合いそのものに悩みを抱えている方など、幅広く共感していただける楽曲になっていると思います。

現代を感じられるタイムリーな言葉を使うことで、より今の暮らしに溶け込めるような一曲となれば嬉しいです。

＜リリース情報＞

mamoru

Digital Single「3cm」

2026年10月14日（水）配信リリース

https://mamoru.lnk.to/3cm

公式X：https://x.com/mamoru_band

公式Instagram：https://www.instagram.com/mamoru___official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mamoruofficial

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mamoru_official