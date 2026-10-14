日向坂46藤嶌果歩「神のような方たちが目の前に…」“坂道選抜”参加で感じた坂道グループの凄さとは？

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月9日（金）の放送は、山下＆藤嶌の2人でお届け！ ここでは、藤嶌も参加している坂道選抜が歌う楽曲「Audition」について語った模様を紹介します。山下：ここでお知らせです。新たな坂道グループ・青葉坂46オーディションのテーマソングとして、乃木坂46さん、櫻坂46さん、日向坂46のメンバー計15人からなる坂道選抜楽曲「Audition」が配信リリースされました！ この15人は、全員が表題曲センターを経験したメンバーで構成されています。ということは、かほりんさんがメンバー入りしております、おめでとうございます！藤嶌：ありがとうございます！山下：どうでした？ MVもありましたけれども。藤嶌：坂道選抜という形で参加させていただけたのも素直にうれしかったですし、坂道グループの神のような方たちが目の前にたくさんいらっしゃって、こうやって坂道グループが集まると、「やっぱり、坂道っていいなぁ！」って改めて思えるような、そんな素敵な空間でした。三坂が揃うことって普段なかなかないので、いろんな交流ができたのもすごくうれしかったです。山下：もうMVが輝かしすぎて、光が……光だったの！藤嶌：光が光ってた？山下：光が倍に光ってた！藤嶌：なるほど……オッケ～（笑）！山下：かほりん頑張って（笑）！藤嶌：（笑）。山下：でも、こうやって本当に楽しい人生を送ることができているのもオーディションを……。藤嶌：マジで一期一会！山下：確かにそうだよね！（私たちが）応募期間内に出会えたことも一期一会、このMVを見てくださったのも……。藤嶌・山下：一期一会（笑）！山下：これはもう全部だね！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46