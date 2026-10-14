AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第2節が14日に行われ、柏レイソル（日本）とポートFC（タイ）が対戦した。

リカルド・ロドリゲス監督のもと、2025明治安田J1リーグを2位で終えて8年ぶりにアジアの舞台へ戻ってきた柏。リーグフェーズ第1節では昨シーズンのKリーグ1を制覇した“韓国王者”全北現代モータースと対戦し、先制したものの逆転負けを喫した。初勝利を目指す今節は、初戦でヴィッセル神戸に敗れたポートFCをホームに迎える。

ホームの声援を受ける柏は立ち上がりからポートFCを圧倒。まずは開始早々の3分、敵陣左サイド深くで細かくパスを繋ぎ、弓場堅真が鋭いドリブル突破からゴール前へ折り返すと、久保藤次郎が合わせてネットを揺らす。ピッチ上の審判団はオフサイドを宣告したが、VARでの確認を経て先制点が認められた。10分には再び弓場のクロスに久保が飛び込み、相手GKが弾いたこぼれ球を垣田裕暉が押し込んで、あっという間に2点差とする。

さらに15分には山内日向汰が獲得したPKを原川力が冷静に沈めて3点目。完全に勢いに乗ると、26分にはボックス手前中央で相手のクリアミスを拾った汰木康也が左足を振り抜き、相手選手に当たったボールがそのままゴールへ。その2分後には左のショートコーナーからゆったりとボールを動かし、中川敦瑛の鋭い縦パスを受けた山内がボックス内右から強烈なシュートを叩き込んだ。柏は5点リードで前半を終える。

後半に向けてシステムを変更したポートFCは、前半よりも守備が安定。迎えた64分、柏は自陣でのミスからピンチを招いて右CKを与えると、マヌエル・ビアーにヘディングシュートを叩き込まれた。さらに70分にもロングボールの処理を誤ったところから際どいシュートを放たれたが、GK永井堅梧が何とか枠外へ弾き出し、追加点は許さない。

次々とフレッシュな選手を投入した柏だが、攻撃のテンポは上がらず、徐々にチャンスの数も減っていく。結局後半は1点も奪うことができなかったが、試合は5－1で終了し、柏はACLE初勝利を飾った。次節は27日に行われ、柏はラーチャブリー（タイ）、ポートFCはジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）と対戦する。

【スコア】

柏レイソル 5－1 ポートFC

【得点者】

1－0 3分 久保藤次郎（柏レイソル）

2－0 10分 垣田裕暉（柏レイソル）

3－0 15分 原川力（PK／柏レイソル）

4－0 26分 汰木康也（柏レイソル）

5－0 28分 山内日向汰（柏レイソル）

5－1 64分 マヌエル・ビアー（ポートFC）

【ゴール動画】柏が圧巻のゴールショー！