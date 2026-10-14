パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWウスマン・デンベレが、マンチェスター・シティ戦への意気込みを語った。13日、フランス紙『レキップ』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）3連覇を目指すPSGは、リーグフェーズ第1節でスロヴァン・ブラチスラヴァに6－1で快勝。連勝を目指す現地時間14日の第2節では敵地『エティハド・スタジアム』に乗り込み、マンチェスター・シティと対戦する。

ルイス・エンリケ監督およびスポーツ部門の承認を得て、インターナショナルマッチウィーク後に休息期間を与えられたデンベレ。現地時間10日に行われたリーグ・アン第6節ルマン戦を欠場した中、「監督と話し、数日間の休みをもらうことになった。友人や家族と過ごし、しっかり休息を取れた。とても静かで穏やかな時間だったよ」と話しており、マンチェスター・シティ戦に向けてコンディションは万全のようだ。

チームは6連覇を目指すリーグ・アンでここまで3勝2分1敗の6位とやや不安定な船出に。それでも、デンベレは現在の状態について「満足しているよ」と前置きした上で、次のように自信をのぞかせた。

「まだ10月だし、これからのことについては落ち着いて考えている。チームが今のスタイルでプレーできているのは嬉しいね。リーグ・アンで全勝しているわけではないので立て直しが必要だし、安定したリズムを見つける必要もある。ただ、僕は安心しているよ。連携もうまくいっているし、新加入の選手たちもかなりうまく馴染んでいるからね」

リーグフェーズ連勝発進をかけて激突するマンチェスター・シティは、エンツォ・マレスカ新監督のもとここまで公式戦8連勝中。一方、財務規則違反がプレミアリーグによって認定され、厳しい制裁が科される可能性が浮上するなど、ピッチ外では難しい時期を過ごしている。「トップチームとの非常に大きな一戦だ」と語ったデンベレは、次のように警戒感を示している。

「彼らは今シーズン、素晴らしいスタートを切っている。明日の試合がどういうものになるか、僕たちは理解しているよ。どんな状況であれ、彼らとの対戦は非常に厳しいものになる。ワールドクラスの選手を擁し、監督も最高レベルだからね」

マンチェスター・シティとPSGの一戦は、日本時間15日の午前4時にキックオフされる。