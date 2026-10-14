イタリアン・レーシングレッドの魂を宿す「腕上の彫刻」｜ボヴェ×ピニンファリーナ「アペルト 1 ロッソ」

ボヴェとピニンファリーナのパートナーシップは、2010年にまで遡る。ボヴェのオーナーであるパスカル・ラフィと、故パオロ・ピニンファリーナ。この二人のビジョナリーが交わした約束は、時計製造における「サヴォアフェール（匠の技）」と、自動車デザインにおける「機能的エレガンス」の高度な融合だった。これまで「カンビアーノ」や「オッタンタ」といった名作を世に送り出してきた両者のコラボレーションは、新作「アペルト 1 ロッソ」で、さらに強固なものへと昇華した。

【画像】ピニンファリーナとのコラボレーションにより誕生したボヴェの新作「アペルト 1 ロッソ」（写真5点）

「ロッソ・コルサ」が語るヘリテージ

「アペルト 1 ロッソ」の最大の特徴は、その名の通り「アペルト（開かれた）」な構造にある。スケルトンウォッチという、時計史において古くから受け継がれてきた伝統技法を、ピニンファリーナの現代的な解釈によって再構築。余分な要素を極限まで削ぎ落とし、ムーブメントの骨格そのものをデザインの主役に据えた。

今作において最も目を引くのは、随所に配された「イタリアン・レーシングレッド」である。自動車史において「ロッソ・コルサ」は単なる色彩ではない。それはアルファロメオやフェラーリ、マセラティといった名車たちが国際レースの舞台で纏った、イタリアの誇りそのものだ。

パスカル・ラフィはこう語る。

「ピニンファリーナと聞いて、赤ほどそのヘリテージを力強く想起させる色はない。赤はイタリアの情熱の色であり、この国の自動車とモータースポーツの歴史を象徴し続ける色なのです」

この赤が、サンドブラスト仕上げを施したグレード5チタンのマットな質感と鮮やかなコントラストを成し、オープンワークのメカニズムに圧倒的な躍動感を与える。まるで高性能エンジンのカムカバーやブレーキキャリパーが放つ、あの機能美に伴う緊張感が、42mmのケースの中に凝縮されているかのようだ。

驚異の軽さと、執拗なまでの手仕事

技術的なスペックを紐解くと、時計評論家をも唸らせるディテールが随所に散りばめられている。ケース素材には、航空宇宙産業やハイエンドスポーツカーでも多用されるグレード5チタンを採用。ストラップとバックルを含めた総重量は、わずか63グラムに抑えられた。この圧倒的な軽さは、現代のラグジュアリーにおける重要な要素である「軽快さ」を完璧に体現している。

内部に鎮座するのは、ボヴェ自社製の手巻きムーブメントだ。シングルバレルでありながら、7日間（168時間）という驚異的なパワーリザーブを誇る。特筆すべきは、その仕上げの工程である。プレートやブリッジにはブラックとタンタルグレーのPVD/CVDコーティングが施されているが、これらの部品は組み立て前にコーティングされるため、職人には一分の隙も許されない。組み立て中に工具がわずかに滑り、コーティングに傷がついた瞬間、その部品は即座に廃棄される運命にある。

プレートとブリッジだけでも、ムーブメント1つにつき最低10時間に及ぶ手仕上げが施される。ルーペで覗き込めば、グレイン仕上げやポリッシュ仕上げの面取り、そしてサーキュラー・コート・ド・ジュネーブといった、スイス伝統の装飾が精緻に施されていることが分かる。ピニンファリーナのモダンな造形と、ボヴェの伝統的な手仕事。この相反する要素の調和こそが、アペルト 1 ロッソの真髄だ。

「アマデオ」の遺伝子を継ぐ革新的なシステム

実用面においても、ボヴェらしい独創性が光る。かつて懐中時計、腕時計、デスクウォッチへと姿を変えられる画期的なシステムとして名を馳せた「アマデオ」の精神を受け継ぎ、本作には独自のストラップ交換機構が搭載された。

ケースのプッシャーを押すだけで、工具を使わずに数秒でストラップの付け替えが可能だ。製品にはレッドとブラックの2本のストラップが付属しており、その日の装いや気分、あるいはドライブする車の内装に合わせて、瞬時に表情を変えることができる。この「所有者に高い自由度をもたらす」という設計思想は、ピニンファリーナが手がけるヨットや航空機のインテリアデザインにも通ずる、ユーザー中心の哲学の現れである。

この時計が提供するのは単なる時刻の表示ではない。それは、ピニンファリーナが築き上げてきたイタリアンデザインの黄金時代へのオマージュであり、ボヴェが守り続けてきた時計芸術の未来への挑戦である。

2026年10月8日、東京・銀座にグランドオープンした「アートインタイム」。この特別な場所で先行発売される「アペルト 1 ロッソ」は、価格11,110,000円（税込）という、まさにハイエンドな逸品だ。

BOVET APERTO 1 ROSSO（アペルト 1 ロッソ）

・ケース：直径42mm、厚さ11.95mm、グレード5チタン（サンドブラスト／マット仕上げ）

・ムーブメント：手巻き自社製ムーブメント（直径34mm、厚さ5.8mm）

・機能：時・分・秒表示、パワーリザーブインジケーター（9時位置）、スモールセコンド（6時位置）

・石数：38石

・部品数：219個

・振動数：18,000振動／時（2.5Hz）

・パワーリザーブ：約7日間

・防水性：30m（3気圧）

・重量：約63g（ストラップ・バックル含む）

・付属品：ラバーストラップ2本（レッド、ブラック）

・価格：11,110,000円（税込）

・販売：2026年10月9日より「アートインタイム東京」にて先行発売