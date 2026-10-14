2027年1～2月に東京・京都で上演予定の『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 4 前編より、出演キャスト・メインビジュアル・公演PV ほか全情報が解禁された。

舞台第4弾では、「キメラアント編」を前後編の二部作で上演。今回発表された出演キャストとビジュアルに期待の声が寄せられるなか、キメラアント陣営のイカルゴ役として出演する片桐仁のビジュアルに大きな反響が起きている。

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ファンから喜びの声、一方片桐本人は…

キメラアント兵隊長であるイカルゴ役の外見は、まさにデフォルメされたタコ。個性的な姿をどのように表現するのか注目されるなか、今回解禁されたビジュアルは、イカルゴのフォルムに片桐仁が乗っているような様子。足元は確認できないものの、タコの腕の一部が足になるのだろうか。

イカルゴ役 片桐仁

この情報解禁に、ファンからは「仁さんイカルゴ!? めっちゃ観たくなる」「ギリジンが担当するってだけでキャラのイメージ湧くんやがw」「メチャメチャ観たい!!!!」と喜びの声多数。

一方、演じる片桐はポストで「いやメインビジュアルの時、俺の顔面どうなってるの!? というか、寄生人間!?」と、メインビジュアルのイカルゴに片桐の姿がないことに言及。「まさかの大好きなイカルゴ役、頑張りますー!!」と、どのような演技をするのか気になるコメントを残している。

『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 4 前編は、東京公演が2027年1月23日から2月7日天王洲銀河劇場にて、京都公演が2月13日から2月21日まで京都劇場にて上演。また、後編は2027年7～8月、東京・京都にて上演を予定。10月13日18時より、デジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読者限定でチケット最速先行販売の受付を開始する。

『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 4 前編＜ストーリー＞

ハンター専用ゲーム〝グリードアイランド〟をクリアし、父親・ジンの手掛かりに辿り着いたゴンとキルア。

時を同じくして、ヨークシンの南の海で未確認生物の足が見つかった。その名もキメラアント。人間をも喰らうほどの、通常の何倍もの大きさを持った巨大キメラアントは、その勢力を徐々に拡大させてゆく。

やがて産まれるキメラアントの王と王直属護衛軍・ネフェルピトー、シャウアプフ、モントゥトゥユピーらに、ゴン達は立ち向かう…!!

(C)P1998-2027・『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 4製作委員会