ブライトリングから「侍ジャパン リミテッド」の日本限定タイムピース

ブライトリングから、野球日本代表「侍ジャパン」を讃える日本限定モデルとなる新作、「ナビタイマー オートマチックGMT 41 侍ジャパン リミテッド」が登場した。侍ジャパンの伝統カラーである藍色ダイヤルに、情熱を象徴する紅色のGMT針――。世界を舞台に戦う代表チームを応援する限定100本のタイムピースだ。

ラインナップとして、ステンレススチールブレスレット「Ref.A323103A1C1A1」（96万8,000円）、アリゲーターレザーストラップ「Ref.A323103A1C1P1」（92万4,000円）を用意。ブライトリングの公式Webサイトにて、2月13日まで先行プレオーダーを受け付けている。

藍色ダイヤルに紅色GMT針を配した特別なデザイン





ブライトリング「ナビタイマー オートマチックGMT 41 侍ジャパン リミテッド」

ナビタイマー オートマチックGMT 41 侍ジャパン リミテッドは、文字盤全体に侍ジャパンの伝統色である藍色を採用。勝色（かちいろ）とも呼ばれる色合いは勝利の象徴とされる。GMT用の24時間針は視認性を考慮した紅色とし、「日の丸」の色彩を取り入れた配色だ。

ベゼルの外周には航空用回転計算尺を配置し、GMT機能とのバランスを取りつつナビタイマーらしい表情を描く。航空時計の伝統を継承する回転計算尺を備えた両方向回転ベゼルを組み合わせ、ラグからベゼルにかけての造形に迫力がある。

裏ぶたには「SAMURAI JAPAN」エンブレムとシリアルナンバーを記載。搭載ムーブメントは自動巻き機械式の「キャリバー ブライトリング32」で、パワーリザーブは約42時間となる。

侍ジャパンへの敬意を込めた日本限定タイムピース

ブライトリングの「ナビタイマー オートマチックGMT 41」は、GMT機能と航空時計の伝統を融合したモデルとして世界的な人気を持つコレクション。今回の「侍ジャパン リミテッド」は、ナビタイマーのアイコンである航空用回転計算尺とGMT機能を備えつつ、藍色と紅色による日本代表のカラー表現を文字盤と針に取り入れることで、スポーツファンからも時計ファンからも注目を集めそうだ。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径41mm×厚さ11.65mm

風防：ドーム型サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）

裏ぶた：ステンレススチール（ねじ込み式、限定モデル刻印）



ブレスレット／ストラップ：ステンレススチール、アリゲーターレザー

防水性能：3気圧

ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー ブライトリング32」

パワーリザーブ：約42時間



ギャラリー（クリック／タップで拡大）