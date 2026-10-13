12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と坂口智隆氏が、セ・リーグの日本シリーズ進出チームを予想した。

セ・リーグは14日からリーグ優勝した阪神と、3位から日本一を目指すDeNAのCSファイナルステージが幕をあける。

大矢氏は「私は4勝2敗で阪神。ピッチャーがタイガースの方が良いと思いますし、普通に機能したら、何回もやる間にタイガースの方がそのまんまの力で4つ。１個（アドバンテージが）ありますしね」と予想した。

坂口氏も「僕は4勝3敗でタイガース。試合に対する温度感というのはあると思う。ベイスターズは勢いに乗せたら怖いチームで2連勝して勝ち上がってきたところで、勢いそのままに戦える。ただ勢いというのもタイガースの野球ができれば、勝てるんじゃないかなと思います」と分析した。

大矢氏と坂口氏が阪神の日本シリーズ進出を予想した中、ベイスターズOBでこの日番組MCを務めた野村弘樹氏は「僕はDeNAの4勝3敗です。ファーストステージの攻撃陣の思いっきりの良さ。タイガースの投手陣はいいですけど、先発ピッチャーが粘っていけば、十分勝算が見えてくるのかなと思っています。そうなると後ろ勝負になってくるんですけど、タイガースも後ろピッチャーがいいですけど、接戦の中でどこかで勝ち切ってくれないかなという願いを込めて、はい。」と古巣の日本シリーズ進出を予想した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』