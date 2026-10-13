土地勘のない場所で災害に遭ったら…国土地理院のデータ×AIで避難先を提案する「防災アプリ」とは？

◆土地勘のない場所での避難をサポート
佐原：地震や大雨など、災害はいつ、どこで起こるか分かりません。自宅周辺であれば、避難場所を知っていても、通勤・通学先や旅行先など慣れない場所で災害に遭遇した場合、「どこへ避難すればよいのか」と迷うこともあります。そこで今回は、SBI EVERSPINの尹さんにお越しいただき、AI防災アプリ「Ai Mamoru」についてお話を伺います。
尹：外出先や出張先、旅行先など、土地勘のない場所で災害に遭遇したとき、すぐに「今いる場所から、どこへ避難すればよいのか」と判断することは意外に難しいものです。災害が起きたとき、人は不安や焦りのなかで判断しなければなりません。そんなときの「迷い」を少しでも減らし、安全な行動をとるためのお手伝いができないか。その思いから開発したのが、AI防災アプリ「Ai Mamoru」です。
「Ai Mamoru」は、国土地理院が公開する全国の指定緊急避難場所・指定避難所データを活用しています。現在地周辺の避難場所を確認できるほか、「AIおすすめ」機能を使うと、現在地や災害の種類、避難場所までの距離などをもとに、AIが避難場所を提案します。地震や洪水、津波、大規模な火事など8種類の災害に対応し、表示言語は日本語、英語、中国語、韓国語から選択できるため、訪日外国人の避難支援にも役立てたいと考えています。また、あらかじめ地図データを保存しておくことで、オフラインでも避難場所や避難経路を確認することができます。
災害時には、自治体や関係機関から発信される最新情報も確認しながら、Ai Mamoruが「今、自分はどこへ避難すればよいのか」と迷ったときの判断を支える存在になればと考えています。いざというときに、1人でも多くの方が迷わず安全な一歩を踏み出せるように……それが「Ai Mamoru」に込めた私たちの思いです。
佐原：尹さん、ありがとうございました。いざというときに備えて、普段から自分の周りの避難場所を確認しておくことも大切ですね。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness