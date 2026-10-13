JR西日本は13日、後藤総合車両所(鳥取県米子市)で381系「やくも」や「DE10おろち」「クモヤ145」など希少な車両を展示するイベントを11月22日に開催すると発表した。入場チケットの他に車両所社員による解説などがセットになった旅行商品を発売する。

イベントは11月22日9～16時に開催。入場チケットは「381系特急『やくも』メモリアル展示会 ～with『DE10おろち』『クモヤ145』～」の名称で、観光ナビ「tabiwa by WESTER」にて10月21日13時から販売開始する。料金は1人8,000円。イベント限定の非売品ノベルティとして、認定証、ポストカード1種、アクリルキーホルダー(全4種類のうち1種)が付く。アクリルキーホルダーのデザインは選べないとのこと。

旅行商品は「381系特急『やくも』メモリアル展示会 ～『DE10おろち』『クモヤ145』ラストミッション in 後藤総合車両所～」の商品名で発売。1泊2日プランと日帰りプランを設定し、「tabiwaトラベル」にて10月21日13時から販売開始する。両プランとも381系「やくも」などの希少車両を見学できるほか、後藤総合車両所社員による解説などを含む内容となる。1泊2日プランにおいて、米子支所扇形車庫の見学も行う。イベント限定の非売品ノベルティとして、認定証、ポストカード2種、アクリルキーホルダー全4種類が付く。

旅行商品の詳細は、10月19日をめどに「tabiwaトラベル」内で公開する予定。申込みは専用の予約サイトで先着順に受け付けるとしている。