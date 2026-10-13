ローソンは10⽉16⽇より、⽼舗クレープ店「マリオンクレープ」とHELLO KITTYがコラボレーションしたぬいぐるみチャームを、全国の「ローソン」にて販売する。

ローソン「マリオンクレープ×HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK」

今回ローソンに登場するのは、1976年に渋谷の街かどで誕生した老舗クレープ店「マリオンクレープ」と、サンリオキャラクターズ「HELLO KITTY」とのコラボグッズ。2026年4月の発売時に好評だったことから、キティちゃんがクレープに包まれたぬいぐるみチャームが再販される。

ラインアップは、⽿にいちごリボンをつけたキティがキュートな「いちごスペシャル」、チョコづくしのクレープに⽇焼けキティが包まれた「いちごチョコショコラ」、爽やかなミントとブラウンカラーのコントラストが⼤⼈可愛い「チョコミントクッキー」の全3種。いずれも、忠実に再現された⾚いギンガムチェックの包装紙が印象的で、バッグに付けても存在感たっぷり。ボールチェーン付きで、サイズは約14.5×横9×厚さ4.5cm。価格はいずれも3,498円。

いちごスペシャルver.

ローソン「マリオンクレープ×HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOKいちごスペシャルver.」

いちごチョコショコラver.

ローソン「マリオンクレープ×HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOKいちごチョコショコラver.」

チョコミントクッキーver.

ローソン「マリオンクレープ×HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOKチョコミントクッキーver.」

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(C)MARION CO., LTD.

※画像はイメージ。

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