マンチェスター・シティの熱狂的なサポーターで知られるロックバンド『Oasis』のノエル・ギャラガー氏が、同クラブの財務規定違反が認定された後の初戦となったリヴァプール戦を観戦した。

プレミアリーグは2023年2月に計115件に及ぶ財務規定違反の疑いでマンチェスター・シティを告発。審理終了から1年半以上が経過した先月末、独立委員会が同クラブの9シーズンに渡る重大な財務規則違反の全容疑、および調査協力義務違反の大部分を認定した。クラブの収益を8億3000万ポンド（約1730億円）も人為的に水増ししていたことが明らかになり、巨額の罰金、勝ち点剥奪、リーグ追放などの重罰をライバルクラブのサポーターたちが期待している状況だ。

代表ウィーク期間中のビッグニュースが大きな波紋を呼んだなか、ついにプレミアリーグが再開。渦中のマンチェスター・シティを迎えた『アンフィールド』の観客たちは、Oasisの歌詞を引用してマンチェスター・シティの違反を揶揄するバナーを多数掲げた。

「All of your stars are fading away（お前たちの星は全て消えていく）」（『Stop Crying Your Heart Out』より）

「And after all You really robbed us all（つまり、お前は俺たちから全てを盗んだ）」（『Woderwall』より）

「Look back in anger Shamchester（怒りをこめて振り返れ、シャムチェスター）」（※偽物・ペテン：Shamとマンチェスターをかけた造語。『Don’t Look Back In Anger』より）

「And until you’ve repaid the dreams you bought for your lies, you’ll be castaway alone. Under stormy skies（そして、嘘と引き換えに手に入れた夢の代償を払い終えるまで、お前は見捨てられたままだ。嵐の空の下で1人）」（『Where Did It All Go Wrong?』より）

しかし、それらのプレッシャーはマンチェスター・シティの選手たちに通用しなかった。リヴァプールが後半途中に退場者を出した後、マンチェスター・シティはあっという間に3得点を奪取。得点シーンではノエル氏も周囲の観客とハグを交わすなど、1人のサポーターとして感情を爆発させ、3－0の快勝に上機嫌の様子だった。

処分確定まで長期化が予想されるなか、マンチェスター・シティは開幕6戦全勝で首位に立っている。

【ハイライト動画】マンチェスター・シティが敵地でリヴァプールに3発快勝