マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、リヴァプール戦を振り返った。

プレミアリーグ第6節が11日に行われ、マンチェスター・シティは敵地でリヴァプールと対戦。62分から数的有利に立つと、65分にこぼれ球に反応したハーランドが左足を振り抜いて先制点を決めた。その後、68分にジェレミー・ドクが、78分にはラヤン・シェルキが追加点を挙げ、3－0で快勝した。

この結果、今季開幕から唯一の6連勝を達成したマンチェスター・シティ。試合後、ハーランドはイギリスメディア『スカイスポーツ』で「マンチェスター・シティに関わるすべての人、そしてファンにとって、これは長く記憶に残る素晴らしい瞬間だ。厳しい試合だったけど、チーム全体が素晴らしい精神力を発揮した。全員を誇りに思う」と控訴しているものの、プレミアリーグの独立委員会から財務規定違反が認定されてから初の試合で勝利を収めた喜びを口にした。

「このスタジアムに来るのはいつだって大変なことだし、過去の戦績を見ても難しい場所だと分かる。ペップ（ジョゼップ・グアルディオラ）と（ユルゲン・）クロップの時代、両チームにとって常にタフな戦いだった。精神的に強くあり続け、団結し、自分たちのコントロールできることに集中することが重要だ。自分たちにできること、それは良いサッカーをして、共に戦うことだけだからね」

また、開幕6戦で6ゴール目を挙げたことにハーランドは「その直前に大きなチャンスを逃していたので、次のチャンスを待つことに集中していた。その瞬間が訪れ、決め切ることができた。アンフィールドで3ゴールを決められたことを誇りに思う。めったにないことだからね」と語っている。

【ハイライト動画】マンチェスター・シティが敵地でリヴァプールに3発快勝