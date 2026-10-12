川崎フロンターレは12日、DF谷口栄斗とMF紺野和也の負傷について発表した。

発表によると、谷口は9月28日に行われたトレーニング中に負傷し、右長内転筋肉離れと診断。紺野は9月6日に行われた2026／27明治安田J1リーグ第6節の清水エスパルス戦で負傷し、右リスフランじん帯損傷と診断されたという。なお、両選手ともに離脱期間は明らかになっていない。

ここまでJ1リーグで7試合に出場していた谷口と、4試合に出場していた紺野がしばらく離脱を余儀なくされることは、川崎Fにとっては痛手になりそうだ。