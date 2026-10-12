セリエA第6節が11日に行われ、サッスオーロとミランが対戦した。

新たに就任したルベン・アモリム監督のもと、リーグ戦ではここまで3勝2分無敗とまずまずのスタートを切ったミラン。第3節ユヴェントス戦からはヨーロッパリーグ（EL）含めて公式戦3試合未勝利となったが、代表ウィーク前最後の試合ではレッチェに3－0で快勝している。今節はここまで2勝1分2敗で暫定10位につけるサッスオーロの本拠地に乗り込んでの一戦だ。

チャンスに乏しかった前半のミランだが、40分過ぎから立て続けにサッスオーロのゴールに迫る。43分にサムエル・チュクウェゼのクロスからゴンサロ・ラモスのヘディングシュートが枠を捉えると、45＋4分には左サイドを駆け上がったペルビス・エストゥピニャンのラストパスを受けたディエゴ・モレイラが鋭いターンから右足でシュート。さらに2分後にはモレイラのクロスにストラヒニャ・パヴロヴィッチが頭で合わせたが、いずれも相手GKの好守に阻まれた。

63分、ようやく試合の均衡が破れる。サッスオーロを押し込んでボールを保持したミランは、左サイドで起点を作ったところからルカ・モドリッチがボックス内左へダイレクトパスを送り、抜け出したアドリアン・ラビオが左足を一閃。強烈なシュートがGKのニアサイドを撃ち抜き、アウェイで先制に成功した。

しかし、サッスオーロもすぐさま反撃。失点からわずか5分後、アルマン・ロリエンテの低い弾道の左CKから最後はカス・オーデンタールが蹴り込ネットを揺らした。追い付かれたミランは71分、クリスティアン・プリシッチの絶妙なスルーパスにチュクウェゼが抜け出すも、シュートを決め切ることができない。その後も互いに決め手を欠き、試合は1－1で終了した。

次節、サッスオーロは16日にアウェイでフロジノーネ、ミランは18日にホームでアタランタと対戦する。

【スコア】

サッスオーロ 1－1 ミラン

【得点者】

0－1 63分 アドリアン・ラビオ（ミラン）

1－1 68分 カス・オーデンタール（サッスオーロ）