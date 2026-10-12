ラ・リーガ第8節が11日に行われ、レアル・ソシエダとデポルティーボが対戦した。

今シーズンのソシエダは、ここまでの序盤戦を3勝1分3敗のスタート。試合開始前の段階では8位につけている。対する昇格組のデポルティーボは、2勝4分1敗でソシエダと同様に勝ち点「10」を獲得している。日本代表MF久保建英は、ベンチを温める機会が多くなっており、今節もベンチスタート。5試合連続でベンチから出番を待つことになった。

序盤はアウェイのデポルティーボがボールを支配する時間帯を作ったものの、徐々にソシエダが流れを引き寄せると29分に先制。カルロス・ソレールがショートコーナーからクロスを放つと、ファーサイドに飛び込んだジョン・マルティンがヘディングシュートを決め切り、リードを奪う。

迎えた34分には、敵陣でパスをつなぐとヤンヘル・エレーラのシュートはDFにブロックされたが、アルセン・ザハリャンの左足ミドルシュートが決まり、ソシエダは効率良くリードを2点に広げる。

後半に入り54分、ソシエダは大きな3点目を記録。アンデル・バレネチェアが自陣でボールを奪い切ると、前線へ残っていたゴンサロ・ゲデスへロングフィード。ゲデスはスピードに乗ると、そのままエリア内へ侵入し、左足を振り抜きネットを揺らした。対するデポルティーボは59分にアダマ・トラオレのクロスからビル・ンソンゴが頭で合わせるも、GKアレックス・レミロが難なく凌ぐ。

すると61分、デポルティーボは反撃の狼煙を挙げる一発。マリオ・ソリアーノがミドルシュートを沈め、2点差に迫る。さらに66分、ンソンゴがパブロ・マリンにエリア内で倒されPKを獲得。決定機阻止のマリンにはレッドカードが提示される。デポルティーボはこのPKをイェレメイ・エルナンデスが冷静に成功させ、スコアを2－3とする。

デポルティーボは10人のソシエダ相手に攻勢を強めるも、GKレミーロの好守に阻まれ、同点とはならない。ソシエダは83分、ミケル・オヤルサバルが背後に抜け出し、GKと1対1の場面を迎えが、GKレオ・ロマンのビッグセーブに合いリードを広げることはできずに最終盤を迎える。

90分にはデポルティーボ側に退場者。ロレンツォ・アマトゥッチがオヤルサバルを倒し、レッドカードが提示が提示され、試合は10人対10人となる。その後、スコアは動かず3－2でソシエダが勝利。試合展開も相まり、久保に出番は訪れなかった。

次節、レアル・ソシエダはUEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第2節ユニオン・サン・ジロワーズ戦を挟み、18日に敵地でマラガと対戦。デポルティーボは16日にホームにレバンテを迎え入れる。

【スコア】

レアル・ソシエダ 3－2 デポルティーボ

【得点者】

1－0 29分 ジョン・マルティン（ソシエダ）

2－0 34分 アルセン・ザハリャン（ソシエダ）

3－0 54分 ゴンサロ・ゲデス（ソシエダ）

3－1 61分 マリオ・ソリアーノ（デポルティーボ）

3－2 69分 イェレメイ・エルナンデス（PK／デポルティーボ）

【動画】バレネチェア→ゲデスのカウンター完結！



