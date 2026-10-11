プレミアリーグ第6節が10日に行われ、サンダーランドとブライトンが対戦した。

サンダーランドは今季、UEFAヨーロッパリーグに参戦中。リーグ戦では5試合を消化し、1勝1分3敗の14位で現在は連敗を喫している。対するブライトンは、日本代表MF三笘薫が依然として欠場の続いているものの、勝ち点「10」を積み上げ3位と好調をキープしている。

試合の序盤にはブライトンのディエゴ・ゴメスがケヴィン・ダンソからボールを奪い、決定機を迎えるもサンダーランドGKロビン・ローフスが阻止。対するサンダーランドは29分、トーマス・ムニエがドリブル突破でエリア内へ侵入したが、最後のところでフェルディ・カドゥオールがスライディングでブロックに成功する。

お互いに素早い切り替えで締まった展開の前半終了間際、ブライトンがFKを得ると、フリーでパスカル・ストライクがヘディングシュートを放つも、ポストに嫌われ先制点とはならず、スコアレスで試合を折り返す。

迎えた53分にブライトンのマキシム・デ・カイペルが試合の均衡を破る先制点。ディエゴ・ゴメス、パスカル・グロスとつなぎ、最後はデ・カイペルがネットを揺らし、アウェイチームが先手を取る。しかし直後に、ブライトンのストライクにレッドカードが提示。オン・フィールド・レビューの結果、ウィルソン・イシドールを倒すと決定機阻止と判定され、残りの約35分間を10人での戦いを強いられる。

その後はサンダーランドがボールを保持する時間が増え、終盤戦へ突入。対するブライトンも我慢の時間帯が続くが、サンダーランドのクロス攻撃を集中して守り続け、無失点を継続。すると後半アディショナルタイムにジャウエン・アジャムがカウンターから左足を振り抜き、ブライトンが追加点を挙げる。

その後、スコアは動かずアウェイのブライトンが2－0で勝利を収めた。

次節、サンダーランドはUEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第2節SCトレエンセ戦を挟み、18日にボーンマスと対戦。一方、ブライトンはUEFAカンファレンスリーグ・リーグフェーズ第1節FKスピリス・カウナス後、18日にクリスタル・パレスと対戦する。

【スコア】

サンダーランド 0－2 ブライトン

【得点者】

0－1 53分 マキシム・デ・カイペル（ブライトン）

0－2 90＋3分 ジャウエン・アジャム（ブライトン）