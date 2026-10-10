今日の運勢 10月11日（日）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月11日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月11日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調です。今日は楽しいことが広がりやすい運気なので、好きなことをとことん楽しみましょう。美味しいものを食べる機会も出てきそうです。ラッキーカラーはピンク。成長につながるような運気です。今日は視野を広くしていろいろなものを見ることを心掛けて過ごしてみましょう。海外に関することに意識を向けてみるのも良さそうです。好調な運気で、直感やインスピレーションが冴えやすいので、今日は心の声や何となく気になることに意識を向けてみましょう。ラッキーカラーは水色。マイペースに過ごせると良い日です。今日は部屋の整理をしたり、整えることを心掛けて過ごしましょう。スマホの中のデータの整理をするのも良さそうです。人脈が広がりやすく、コミュニケーションが活発な運気です。今日は積極的に人付き合いをしていきましょう。人が集まる場所へ出掛けたり、SNSで積極的に発信をしたりするのも良さそうです。対人運が好調で、積極的にコミュニケーションを取っていけると良い日です。今日は新たな出会いも見つかりそうなので、アプリなどを始めてみるのも良さそうです。趣味が充実しやすく楽しい1日となりそうです。今日は友達と連絡を取ったり、身近な人とのコミュニケーションを大切に過ごしてみましょう。金運が好調です。今日はお金に関することで見直せると良い日です。特に収支や、今後必要なスキルについて確認してみましょう。仕事、キャリアの方向性を見直してみましょう。まずは思いつくまま、紙に書き出してみるのも良さそうです。夜は早めに寝ることがおすすめです。疲れを癒せると良い日です。今日はたくさん睡眠を取ったり、オフの時間を過ごしたりしましょう。ストレッチやマッサージを受けるのも良さそうです。内省がテーマです。今日はこれまでを振り返ってみて、思考の整理をしてみましょう。瞑想の時間を持ってみたり、心が落ち着く時間を過ごしてみましょう。心のモヤモヤが出やすい日で、無理をしないことが大切な日です。なるべく1人の時間を過ごしてみたり、氏神様やお寺へお参りをすることがおすすめです。今日は天秤座の新月を迎えます。人間関係を見直して、心が落ち着く時間を過ごすようにしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』リリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/