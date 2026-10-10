楽天は10日、、野球やスポーツを通じて、子どもたちの夢を育み、東北の皆さまに元気と感動を届ける活動『TOHOKU SMILE ACTION』の一環として、11月21日（土）楽天イーグルスの選手が子どもたちに向けて野球の指導を行う「ろっけんベースボールフェスタ Supported by BASE FOOD」を東北6県で開催することになったと発表した。

当日は午前（小学生対象）、午後（中学生対象）の二部構成で実施。プロ野球選手が直接指導を行うこのイベントは、子どもたちがスポーツのプロフェッショナルとふれあい、スポーツや野球の楽しさを体感する絶好の機会。特に午前の部では、野球未経験のこどもでも安心して楽しめるプログラムを用意した。

参加者は一般公募となり、本日より球団WEBサイトにて受付を開始。また、前日の11月20日（金）には、楽天イーグルスの選手が東北6県の小学校を訪問する「ろっけん学校訪問」を実施し、野球体験や質疑応答を通じて、子どもたちと直接触れ合う時間を届ける。

※東北5県で開催した「ろっけんファンフェスタ」につきまして、2026年の開催はない

▼「ろっけんベースボールフェスタ Supported by BASE FOOD」 概要

■開催日時：11月21日（土）

・第一部（小学生）：10:30～12:00（10:15受付開始）

・第二部（中学生）：13:00～15:00（12:45受付開始）

対象、内容：楽天イーグルスの選手が子どもたちに向けて、直接野球の指導をします。

【第一部】

・対象：小学生

・内容：野球が初めてのお子様も、もっと上達したいという野球経験があるお子様も楽しめるよう、キャッチボールやストラックアウト、ティーバッティングなどを実施。

【第二部】

・対象：クラブチームや野球部に所属する中学生

・内容：プロの視点から打撃・守備に関する技術指導を実施。

■定員：各部50～70名

※会場により異なる

■各県会場

・青森県：屋内トレーニングセンター主練習場

・秋田県：大仙市神岡中央公園屋内多目的施設嶽ドーム

・岩手県：きたぎんボールパーク（いわて盛岡ボールパーク）室内練習場

・山形県：天童市スポーツセンター屋内コート

・宮城県：楽天モバイル 最強パーク宮城室内練習場

・福島県：相馬こどもドーム

■参加選手：各部8名程度

■参加申し込みについて

・参加料：無料

・申込期間：～11月3日（火・祝）23:59まで

※先着順ではありません。応募者多数の場合、抽選となる