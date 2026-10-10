元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で公開された動画「【どうなる? CS】下剋上の可能性はあるのか!? 強すぎるホークスに隙はやっぱりない?【月曜日もパテレ行き(月パ)】Supported by スカルプD【パーソル クライマックスシリーズ パ】」に出演。現役時代、データ分析担当者に伝えていた要求を明かした。

中田翔氏

中田翔氏

中田翔氏がデータ分析担当者に求めていたこと

番組では、クライマックスシリーズに向け、データ分析の専門家を交えてソフトバンクの攻略法を考察。そのなかで、モイネロの攻略法を探ることになると、中田氏は「すごく言い方申し訳ないですけど」と専門家に先に謝罪した上で、「パテレの皆さんがパッてこう今データ出すじゃないですか。多分こういうデータって各チーム、データ班がいるわけじゃないですか。だから多分(各チームでも)出てるはずなんですよ」と切り出す。

続けて、「モイネロの攻略法をここでポンって出るぐらいなんであれば、多分もうちょい負けてると思うんですよ、モイネロ」と率直な意見を述べると、五十嵐亮太氏は「根本が違う! それはそうだ! チーム内に情報があるけど、ここに落ちてくることはまずないから!」とツッコミを入れた。

その後、五十嵐氏が、球団にはアナリストがいて、AIも駆使しながらデータを活用していると説明すると、中田氏は「すごいですね、データ。もう細かいじゃないですか」と感心しつつ、現役時代の自身のスタンスについて言及。

中田氏は「僕もだって現役時は、やっぱり日本ハムの時もそうですけど、『データ云々はもういらない』と」「みんなもちろんデータとかあるんで、僕、データ云々はいらないです。『今日どこを狙って打ちにいけば打てるかだけ俺に教えろ』って言ってたんですよ」と、データ分析担当者には打席で狙うべきポイントを端的に教えてくれるよう求めていたと明かした。

さらに、「で、全く逆が来たら、試合が終わったあと、めっちゃ睨んでたんですよ」と振り返り、スタジオは笑いに包まれた。

これを聞いた五十嵐氏は「まあな、アナリストからするとそこ大事になってくるからね」とコメント。中田氏も「そうなんですよね。左右しちゃうんでね」と応じていた。

【編集部MEMO】
中田翔氏は、日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズなどでプレーした元プロ野球選手。打点王3回(2014年、2016年、2020年)、ベストナイン5回(2013年、2014年、2015年、2016年、2020年)、ゴールデングラブ賞5回(2015年、2016年、2018年、2020年、2022年)などの実績を持つ。

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