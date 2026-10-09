日向坂46上村ひなの「タイトルにびっくりされたんじゃないかな」最新シングル「イチャイチャ虫」に遠山大輔も驚き「やすすどうなってんだ!?」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。10月3日（土）の放送は、日向坂46の上村ひなのさん、山下葉留花さんが登場！ 元日向坂46メンバーの潮との交流や、9月30日にリリースされたシングル「イチャイチャ虫」について伺いました。遠山：紗理菜ちゃんは2人の直の先輩ですけど、実際に上村さん、山下さんが紗理菜ちゃんと会うのはいつぶり？上村：先日、三期生LIVEを開催したときにお越しくださって。潮：行かせていただきました！上村：岡山県からの帰りに「キャリーケースを持ってきたんだよ～！」と仰っていて。その節は本当にありがとうございました！潮：ちょうど、この番組の公開生放送があって。遠山：倉敷市でね。潮：その後に（三期生LIVEに）行ったんですけど、やっぱり、三期生のみんながずっと頑張っていたところを近くで見てきたので、その魅力が大爆発していて、すごく幸せな気持ちになりました。遠山：山下さんと紗理菜ちゃんは？山下：私たちは3年ぶりくらいですか？潮：私がグループを卒業してから、ちゃんとゆっくり話すのは多分初めてかな？遠山：紗理菜ちゃんのなかで、山下さんはどういう印象？潮：どこにいても笑顔で、もう登場したときから皆さんに伝わっていると思いますけど、私たちみんなにハッピーと元気を届けてくれる優しい子です。山下：うれしいです！遠山：そんなお2人が所属している日向坂46は、9月30日に18枚目のシングル「イチャイチャ虫」をリリースされました。おめでとうございます！上村・山下：ありがとうございます！遠山：上村さん、こちらはどんな曲になっていますか？上村：日向坂46なりのラブソングです！ タイトルも「イチャイチャ虫」という、最初に聞いたときは皆さんびっくりされたんじゃないかなって。遠山：めっちゃびっくりして、「おい、やすす（秋元康さん）どうなってんだ!?」とは率直に思った（笑）。上村：そうですよね（笑）。「どういう曲だ!?」って思ったと思うんですけど、聴くとやっぱり素晴らしくて、「イチャイチャしたいよ！」っていうかわいらしい魅力が詰まった楽曲です。次回10月10日（土）の放送は、ゲストに三代目 J SOUL BROTHERS・ØMIさんを迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ