FC町田ゼルビアは9日、SHIBUYA CITY FCへ育成型期限付き移籍していたMF真也加チュイ大夢が復帰することをクラブ公式サイト上で発表した。

町田のクラブ公式サイトには、次のように真也加のコメントが掲載されている。

「この度、FC町田ゼルビアに復帰することとなりました」

「SHIBUYA CITYでの経験を決して無駄にせず、少しでも成長した姿をピッチでお見せできるよう、そしてチームの勝利に貢献できるよう、全力で戦います」

「アカデミー時代から育ててもらったFC町田ゼルビアで結果を残し、クラブに恩返しができるよう全力を尽くします」

「改めて、このクラブでプレーできることに感謝しています」

「よろしくお願いします！」

真也加は、2006年8月11日生まれの20歳。町田ユースで育成を受けると、左足から繰り出される高精度のキックと豊富な運動量を武器に中盤の中心選手としてプレーした。2025年にはトップチームへ昇格。今年6月にはSHIBUYA CITY FCへ2026シーズン終了までの育成型期限付き移籍で加入していた。町田での公式戦出場はないが、今回の復帰によりトップチームでの出場機会を掴めるか、注目が集まる。