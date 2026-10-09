夢を追う若者も、会社の存続に揺れる男も、人生の大きな分岐点を迎えていた――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「誰かと分かち合いたくて ～人生交わるレトロマーケット～ 後編」を、11日に放送する。

昭和の面影を色濃く残す、東京・中野区の「野方文化マーケット」。迷路のような路地の先には、夢を追う若者から人生に迷う大人まで、様々な思いを抱えた人々が集う。

おでん割烹「日南乃」を営む冬馬さん(35)は、新しい仲間と年商1億円という大きな目標を掲げ、新たにタコスを看板にした酒場を立ち上げた。スタッフに作り方を教えながら、仲間と店を育て、さらに事業を広げようとしている。

そこに加わったのが、かつて一緒に働いていたジョーダンさん(25)。故郷へ帰るまでの3カ月だけという約束で、再び店に立つことになった。ところが、ここで生まれた新たな出会いが、彼の運命を思いがけない方向へと動かし始める。

一方、「cafe bar fulari」に足しげく通うのは、不動産会社を経営する早川さん(54)。厳しい経営が続く中、この店で人と話す時間が心の癒やしになっていた。そんな彼のもとに舞い込んだのは、約9億円の大型物件の仲介話。契約が成立すれば、苦しい経営を立て直す起死回生の一手となる。早川さんは会社の命運を懸け、大勝負に挑むのだが…。

古びたマーケットで生まれた人とのつながりが、思いがけない扉を開いていく。誰かと出会い、支え合い、分かち合うことで生まれる新たな物語を、井手上漠のナレーションで見つめていく。

ジョーダンさん

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