メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』より「L.F.C 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ナビゲーションサイバーシステム アスラーダ(スーパーアスラーダ01Ver.)【限定特典付き】」(5,940円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年5月発送予定。

2027年5月発送予定「L.F.C 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ナビゲーションサイバーシステム アスラーダ(スーパーアスラーダ01Ver.)【限定特典付き】」(5,940円)

TVアニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』より、主人公「風見ハヤト」の相棒である「スーパーアスラーダ01」のマシンヘッドが約1/1スケールのリアルサイズで登場。

各センサーアイは、別売りの電池LR44×3個を使用することで発光を再現し、ベース部分との接続にはボールジョイントを採用。マシンヘッド部分を可動させることで、デスク上やコレクション棚など、ディスプレイ時に自分と視線が合うような角度に調整できる。

持ち運び可能なサイズ感と重量感で、様々な場所へ「アスラーダ」を連れていくことも可能。プレミアムバンダイ限定特典として、「FICCY スーパーライセンス プロップカード」が付属する。

※本製品は音声案内およびルート案内には対応しない。

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