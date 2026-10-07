乃木坂46賀喜遥香「1人でずっとデスゲームです（笑）」最近ドハマりしている“ゲーム”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月1日（木）の放送では、最近ハマっているゲームについて語りました。賀喜：私が今更ハマっていることを言うんですけど、それが「ダンガンロンパ」シリーズです！ 知ってます？ 知ってるか（笑）。ゲームなんですけど（2025年で）15周年なんですよ。ずっとゲームの存在は知っていたんですけど“そういえば、やったことないな”と思って。同じ制作陣の「超探偵事件簿 レインコード」というゲームとか、作者さんは違うんですけど「ダンガンロンパ」に似ているスマホアプリもあって。私は「狼ゲーム」とか「嘘つきゲーム」とかがすごく好きで、高校生のときにもめっちゃやっていたんです。キャラも好きだから絵もいっぱい描いて～、みたいなことをやっていたけど、「ダンガンロンパ」はそういったゲームの元祖じゃないかな？右半身が白で左半身が黒で、左側だけ悪い顔をしている黒幕みたいなクマが出てくるゲーム。このキャラを知っている人はいるんじゃないかなって思うんですけど、それに最近ハマってずっとやっていて、楽しいんですよ！賀喜：キャラもかわいいし、声優さんも豪華で、さっきのクマは「モノクマ」というんですけど、その声優さんが前のドラえもんの声をされていた大山のぶ代さんだったり、主人公の声優さんが、私の大好きな緒方恵美さんだったりして。あと、眼鏡の御曹司みたいなキャラ（十神白夜）がいるんですけど、その声優さんが石田彰さんで、かっこいいんです！私、眼鏡キャラが好きで……（笑）。自由時間みたいな、どのキャラに話しかけてもいい時間があるんですけど、そのキャラが好きすぎて、全部の時間をそのキャラに話しかけに行くことに使って。でも、そのキャラがちょっと“ツン”なんですよ。「なんだよお前、来るなよ。時間がもったいない」みたいなことを言ってくるんですね。でも、私は一緒に過ごしたいから「一緒に過ごそうよ」って（笑）。そんなゲームじゃないのに、最近そういうことをずっとやっていて楽しい！ちょっと前までは、「ぽこ あ ポケモン」に新しい街が追加されたからやっていたんですけど、最近は1人でずっとデスゲームです（笑）。インドアだからね、ずっとこういうゲームばっかりお家でやっています。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info