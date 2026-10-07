今日の運勢 10月8日（木）「12星座占いランキング」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月8日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月8日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？努力が認められる日。これまで積み重ねてきたことが実を結び、周囲から注目を集めそう。遠慮せず、堂々と自分をアピールして。新しい目標を宣言するのにもぴったりのタイミング。肉料理でスタミナをつけると、勢いがさらに加速します。答えが見えてくる日。恋愛やクリエイティブなことで決めかねていたことにも、迷いが晴れてきそうです。心が動いた方を、今日は素直に選んで。また、好きなことに打ち込む時間も作るようにしてみて。運動して汗をかくと運気アップ。ほっと安心できる日。これまでの頑張りにひと区切りがつき、大切な人と喜び合うことができそうです。旅行の計画を立てたり、目上の人に感謝を伝えたりするのも良いでしょう。ふんわり暖かい素材の靴下で足元を温めると吉。人との関係をじっくり育てる日。返事を急かしたり、結論を早く求めたりせず、相手のペースに合わせると信頼が深まります。進みが遅く感じても、それは丁寧さの証と考えてみて。情報の多い本を読んで、知識を蓄えると良い流れがやってきそう。懐かしい縁が戻ってくる日。しばらく連絡を取っていなかった友人に声をかけると、思わぬ再会の喜びがありそう。途中でやめていた勉強や趣味を再開するのにも良いタイミングです。いつもと違う道を通ると、新しい発見やひらめきが待っているかも。仲間から学びを得られる日。コミュニティや勉強会では、初心者のつもりで質問していくと良いでしょう。何気ない情報交換が、将来の収入につながるヒントになることも。ヘッドスパで頭をほぐすと、新しい知識がすっと入ってきそう。心の重荷が軽くなる日。ずっと抱えていた不安も、家でゆっくり過ごすうちに少しずつほどけていきます。部屋を軽く片づけることで、気分も整っていきそうです。家族や身近な人に、ポロッと話してみても良いかも。おでこを優しくほぐすのもおすすめ。リーダーシップを発揮できる日。仕事では一歩前に出て、周りを引っ張る役割を引き受けてみましょう。迷っている人には、はっきり方向性を示してあげて。ただし独断にならないよう、意見を聞く姿勢も大切に。ミネラルウォーターでこまめに水分補給を。流れを見直したい日。予定外の出費や、思わぬ変更が入りやすいタイミング。慌てず、これを機にルーティンワークやムダを整理すると、かえってすっきりします。価値観がガラッと変わることもあるかも。和食を中心にした食事を摂るようにしてみて。ひとりで心を休めたい日。表立ったトラブルは避けられても、心の中でモヤモヤが続きやすいかも。我慢はため込まず、ノートに書き出して整理しましょう。予定を詰め込まず、早めに休むのが回復の近道です。目のストレッチで、疲れをリセットしてみて。言葉が鋭くなりやすい日。正論でも、突き放すような言い方は相手との溝を深めてしまいそう。お金の貸し借りなど重要な話は、今日は結論を出さずに持ち帰るのが安全です。判断に迷ったら神社にお参りすると、チューニングが整いそう。悪い癖に流されやすい日。忙しくなると、必要以上に自分を甘やかしすぎるかも。イライラしたら作業を小分けにして、休憩もこまめに。完璧にやろうとしなくて良いので、最低限を意識しましょう。シルバーのアクセサリーで、悪い流れを断ち切って。先のことが見えてこなくて、もどかしさを感じるかもしれません。でも、今は無理に遠くを見ようとしなくても大丈夫。足元のことをひとつずつ整えておけば、進むべき方向は自然と見えてきます。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4