マンチェスター・シティはバイエルンに所属するドイツ代表MFアレクサンダル・パヴロヴィッチの獲得を目指していたようだ。6日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

FIFAワールドカップ2026でMVPに輝いたロドリ（現：バルセロナ）を筆頭に、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバ（現：レアル・マドリード）、オランダ代表MFタイアニ・ラインデルス（現：アル・カーディシーヤ）、スペイン人MFニコ・ゴンサレス（現：ニューカッスル）と中盤に退団者が相次いだマンチェスター・シティ。10年続いたジョゼップ・グアルディオラ体制の終焉とともに、陣容が大きく変わることとなった。

新戦力となったのはイングランド代表MFエリオット・アンダーソンとモロッコ代表MFアイユーブ・ブアディ。さらに移籍市場最終日にはプレミアリーグ史上最高額の1億2500万ポンド（約262億円）を費やし、アルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスを獲得した。しかし、マンチェスター・シティは今夏の移籍市場において、別の選手へ巨額の資金を投じる準備をしていたという。

報道によると、ウーゴ・ヴィアナSD（スポーツディレクター）らはブアディやE・フェルナンデスに関心を寄せる以前に、パヴロヴィッチをリストアップしていたとのこと。今年3月頃から獲得を真剣に検討し、FIFAワールドカップ2026終了後には具体的な交渉が行われていたようだ。マンチェスター・シティは最大1億ユーロ（約177億円）を支払う用意があったものの、最終的にはパヴロヴィッチがオファーを断り、移籍は実現しなかった。

現在22歳のパヴロヴィッチはバイエルンの下部組織出身で、2023年10月に19歳でトップチームデビューを飾った。ここまで公式戦通算106試合に出場し、8ゴール7アシストをマーク。ドイツ代表にも定着し、ここまで国際Aマッチ通算17キャップを誇る。