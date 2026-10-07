【大学コンソーシアム大阪】地域連携にかかるフラットな交流サロンを開催！

大学コンソーシアム大阪は、2026年11月25日（水曜日）、梅田のキャンパスポート大阪にて、「2026（令和８）年度 地域連携交流サロン」を開催する。

本サロンは、地域連携に関する事例共有や参加者同士の情報・意見交換を通じて、地域連携に携わる人々のつながりを生み、新たな連携につなげることを目的とした交流の場である。今年度は「連携のタネの育て方～小さく生んで大きく育てる 個人から組織へ広がる地域連携のヒント～」をテーマに開催。大阪国際大学と徳島県との連携事例をもとに、小さな実践から信頼関係を築き、個人のつながりを組織的な地域連携へと育ててきたプロセスや工夫を共有する。

地域連携を担当する大学教職員や、公民連携を担当する自治体職員、企業・中間支援団体の関係者など、本テーマに関心のある方なら誰でも参加可能。地域連携を一過性の取組に終わらせず、個人のつながりから組織的・継続的な連携へと発展させていくには何が必要なのか。具体的な事例と参加者同士の交流から、そのヒントを得る機会となりそうだ。

＜2026（令和８）年度 地域連携交流サロン 開催概要＞

１．開催日時

2026（令和8）年11月25日（水曜日）18：00～20：00

２．開催場所

キャンパスポート大阪

大阪市北区梅田1-2-2-400 大阪駅前第2ビル4階

３．主催

特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪

４．主な内容

・事例共有（大阪国際大学および徳島県）

・意見交換・情報交換

５．参加対象

地域連携担当の大学教職員、自治体職員、企業・中間支援団体の方など、本テーマに関心のある方

６．参加費

無料

７．申込締切

2026年11月17日（火曜日）17：00

８．詳細・申込み

大学コンソーシアム大阪「地域連携交流サロン」ウェブサイト

■各種リンク先

・特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪

・大学コンソーシアム大阪「地域連携交流サロン」ウェブサイト