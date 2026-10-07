新体制のオランダ代表はUEFAネーションズリーグ（UNL）最初の4試合を2勝2分で終えた。

今夏のFIFAワールドカップ2026でラウンド32敗退という不本意な結果に終わったオランダ代表は、大会終了後にロナルド・クーマン前監督が退任。かつてバルセロナとスペイン代表で活躍したシャビ・エルナンデス新監督を迎え、新たなスタートを切った。

初陣の相手はユルゲン・クロップ新監督を迎えたドイツ代表。1点ビハインドのまま後半アディショナルタイムに突入したが、コーディ・ガクポが見事なボレーシュートを突き刺しドローに持ち込んだ。続くセルビア戦では初招集のメックス・ミールディンクが2ゴールを挙げて勝利。第3節ギリシャ戦では2点ビハインドからフィルジル・ファン・ダイクとタイアニ・ラインデルスがネットを揺らして追い付き、現地時間4日に行われた第4節ではトゥーン・コープマイネルスとジョシュア・ザークツィーのゴールで再びセルビア代表を2－1で下した。

まずまずの船出となった“新生”オランダ代表だが、攻撃面で優れたスタッツを残していたという。データサイト『sofascore』によると、オランダ代表はUNL第4節終了時点において、総シュート数（88本）とキーパス数（68本）で1位、ゴール期待値（9.92）で2位、ビッグチャンス数（16回）で3位タイの数字を記録。2勝2分という結果もさることながら、4試合を通じて内容面でも一定の手応えを得たことだろう。

一方、ビッグチャンスを逃した回数はスペイン代表、スコットランド代表と並んで最多（11回）。ガクポやブライアン・ブロビーの途中離脱はあったが、決定力は課題とも言えそうだ。

オランダ代表は11月にギリシャ代表、ドイツ代表と対戦し、UNLグループA2の全日程を終える。

【ハイライト動画】決勝点は華麗な連携から！ シャビ率いる新生オランダ代表が4戦無敗