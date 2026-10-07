今回の4連戦で4試合連続ゴールを記録したイングランド代表FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）が、監督やチームメイトから絶賛されている。

ケインは6日に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第4節のチェコ代表戦に先発出場すると、27分にクロスからオウンゴールから演出。さらに、40分にはモーガン・ロジャーズの折り返しをワンタッチで流し込んだほか、57分にはコーナーキックから頭でダメ押しゴールを挙げ、3－0での快勝に大きく貢献した。

この試合に出場したことで通算125試合出場に到達したケインは、GKピーター・シルトン氏が保持していたイングランド代表史上最多出場記録に並んだ。なお、今回の活動では4連戦すべてに先発出場し、4試合連続ゴールを挙げ、計6ゴール1アシストを記録する活躍を見せた。

そんなケインについてイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督はイギリスメディア『BBC』の『Radio 5 Live』のインタビューで「彼は常に結果を出してくれる。状況に関係なく、それは変わらない。ピーター・シルトンの記録に並んだ今日、彼がそれを成し遂げたというのは特別なことだ。改めて証明する必要などないことだが、彼は何度もそれを実証している。今回も素晴らしいパフォーマンスだった」と称賛しながら、次のように続けた。

「彼は4試合すべてに出場したし、意欲的にプレーして、全試合で先発を務めた。最高のキャプテンだ。次の合宿、そしてその次の合宿でも彼がプレーしてくれることを願っている」

また、ケインがイングランド史上最高の選手かどうかという問いにトゥヘル監督は、「史上最高かどうかはさておき、彼はイングランドサッカー界のレジェンドだ。ケガなくプレーを続け、記録を塗り替えてほしいね。彼は多くの若者にサッカーを始めるきっかけを与え、自分も彼のようなキャリアを築こう、挑戦してみようと思わせてくれる存在だ。素晴らしいロールモデルであり、称賛に値する」と絶賛した。

また、チームメイトであるMFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）もイギリスのテレビ局『ITV』のインタビューでケインについて聞かれた際に、「彼についてはすでに語り尽くされているので、これ以上付け加えることはあまりない」と語りつつ、同選手への賛辞を送った。

「あくまで僕個人の視点から言えば、彼は何よりもまず、素晴らしい人間だ。キャプテンとしても、一人の男性としても、彼は一人ひとりに気を配ってくれる。ピッチ外で何かすべきことがあるときは、常に彼が率先して責任を負ってくれる。そしてピッチ上では、彼を称える言葉が見つからないほどだ。彼はイングランド代表のユニフォームを着た選手の中で史上最高であり、彼と共にプレーできることは名誉なことだ」

「世界を見渡しても、彼のようなレベルでプレーしている選手は他にほとんどいない。彼は次々とゴールを決める一方で、低い位置まで下がって裏のスペースやサイドへパスを供給し、ピッチのあらゆるエリアで貢献している。守備に戻ってタックルに行ったり、あらゆる面でチームを助けたりしているし、さらに進化し続けている。僕たちは、彼がそうしたプレーを続けられる限り、その力を最大限に活かしていく必要がある」

【ハイライト動画】4試合連続ゴールのケインの活躍でイングランド代表が3発快勝