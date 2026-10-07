プレミアリーグ公式X（旧：ツイッター）が選出した左利きと右利きチームの選抜にアストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶が選出された。

プレミアリーグ公式Xは唐突に左利きの選手だけの仮想チームと、右利きの選手だけの仮想チームを各クラブから選抜し、「左vs右。どっちのチームが勝つ？」と投稿した。

左利き選抜にはノルウェー代表FWアーリング・ハーランドやイングランド代表MFコール・パーマーらが選出されたほか、右利き選抜にはポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスやオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクらが選ばれた。

そうしたなか、右利き選抜のGKには今夏にアストン・ヴィラに加入したばかりの鈴木が日本人選手として唯一の選出を果たした。まだプレミアリーグでは4試合しか出場していない同選手だが、ここまでのパフォーマンスが同リーグで大きな注目を集めていることが明らかになった。

プレミアリーグ公式Xが発表した左利きと右利きのチーム選抜は以下の通り。

■左利きチーム

▼GK

カール・ラッシュワース（コヴェントリー／イングランド）

▼DF

ジャラッド・ブランスウェイト（エヴァートン／イングランド）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／ブラジル）

ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／オランダ）

ルイス・ホール（ニューカッスル／イングランド）

▼MF

コール・パーマー（チェルシー／イングランド）

アダム・ウォートン（クリスタル・パレス／イングランド）

ハリー・ウィルソン（リーズ／ウェールズ）

▼FW

ハイアン（ボーンマス／ブラジル）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／ノルウェー）

モハメド・ベロウミ（ハル・シティ／アルジェリア）

■右利きチーム

▼GK

鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／日本）

▼DF

マイケル・カヨデ（ブレントフォード／イタリア）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／オランダ）

ルカ・ヴシュコヴィッチ（ブライトン／クロアチア）

ティモシー・カスターニュ（フルアム／ベルギー）

▼MF

モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

デクラン・ライス（アーセナル／イングランド）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／ポルトガル）

▼FW

フリオ・エンシソ（イプスウィッチ／パラグアイ）

ブライアン・ブロビー（サンダーランド／オランダ）

アレクサンデル・イサク（リヴァプール／スウェーデン）