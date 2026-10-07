ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）がイングランド代表の歴代最多出場記録に並んだ。

現在33歳のケインは2015年3月28日に行われたリトアニア戦でスリーライオンズデビュー。すぐさま主力に定着すると、2023年3月のイタリア戦ではウェイン・ルーニーが持つ歴代最多得点記録（53ゴール）を抜き単独1位に浮上。

そこから約3年半の時を経て、現地時間6日に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第4節のチェコ戦では通算出場数でもレジェンドGKピーター・シルトンが持つ125試合に並んだ。

そのメモリアルマッチで百戦錬磨のストライカーは、27分に相手のオウンゴールを誘発するクロスで先制点を演出。さらに、40分と57分には右足とヘディングでゴールを重ね、圧巻のブレイスで通算得点数を「91」に更新し、UNL4試合連続ゴールとともに3ー0の勝利に貢献した。

同試合後、ケインは自身のXを更新し、新たなマイルストーン到達を誇った。

「イングランド代表としての出場数でピーター・シルトンに並べたことは、僕にとってこの上ない名誉だ。このユニフォームに袖を通すたびに大きな誇りを感じるし、ウェンブリーでの勝利という形でこの節目を飾れたこと以上に素晴らしいことはない。まさに完璧な夜だった」

「国を代表してプレーすることは、僕にとってすべてを意味する。125試合を終えたけど、これからもさらに多くの試合に出場していきたいと思っている。素晴らしい声援をありがとう」

来月12日に予定されるクロアチア戦では歴代最多出場記録更新とともに、UNL決勝トーナメント進出を目指す。

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