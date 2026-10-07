スペイン代表MFミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）が、クロアチア代表戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第4節が6日に行われ、スペイン代表はクロアチア代表と対戦。17分にイヴァン・ペリシッチに先制点を許したが、後半開始から途中出場したメリーノが61分に同点弾を決めると、79分から数的有利に立った後の88分にメリーノが勝ち越しゴールを挙げ、2－1で逆転勝利を収めた。

勝利に大きく貢献したメリーノは試合後、「信じられないような雰囲気のスタジアムで、非常にタフな試合だった。ここでの戦いが厳しいものになることは分かっていたし、相手に先制されて、ファンが彼らを熱狂的に後押しする状況は明らかに困難なものだった。でも、このチームは決して諦めず、最後まで戦い抜く。幸運なことに、僕たちは勝利を手にすることができた」と語りながら、2ゴールを記録したことには次のように振り返った。

「重要なゴールを決めることは、僕にとって大きな意味がある。多くの努力に対する大きな報いだ。懸命に取り組んでいても報われない瞬間もあるけど、今の僕にとっては、それがゴールの形となって表れている。ゴールを決めたことだけでなく、チームに貢献できていることについても、本当に嬉しく思っている」

【ハイライト動画】途中出場メリーノの2発でスペイン代表が逆転勝利