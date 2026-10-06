今日の運勢 10月7日（水）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月7日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月7日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？心も身体も軽い1日に。気になっていた映画を観たり、欲しかったものを買ってみたりすると、さらにモチベーションが上がりそう。健康的な食事や続けられそうな運動をして、より自分に磨きをかけると良いでしょう。色々な刺激があって、充実するようです。友人から勧められたものを試してみると、面白くてハマってしまうかも。SNSでコメントしてみるのもあり。温かい交流ができて、参加する喜びを実感できることでしょう。自分の世界観を広げていくと◎。心が感じるままに行動しましょう。仕事に対する意識が変わるようなことも起こりそう。新たな楽しさを見つけることができ、やりがいを感じられそう。近所を軽く散歩するなど、ゆったりと身体を動かしてみましょう。歩いていると色々なアイデアが浮かんで、生活に彩りを添えることができそう。いつもは通らない道へ行くと素敵な景色に出会える予感。仲間との会話や仕事場でのやりとりから、次に始めたいものが見つかりそう。学びたいものや関わっていきたいことがあれば、進めていくと良いでしょう。新しい刺激によって自分の魅力も伝わりやすくなりそう。少し踏み込んだ話をすると、思っていたよりも会話が弾みそう。とくにパートナーに対しては自分の考えをちゃんと伝えると良いでしょう。あなたから質問すると、相手の良い面にも気づけそう。おしゃべりが盛り上がって、仲間と楽しく過ごせそう。お気に入りのお菓子などをプレゼントするのもおすすめ。何か相談を持ちかけられたら、丁寧に話を聞いてあげると良いでしょう。頭がさえて、モチベーションも高いようです。予定があるほうが面倒なことを考えなくて済むので調子が上がっていくのかも。意見を求められる場合もあるので、日ごろから考えていたことを伝えてみましょう。面白いと感じることがあると、時間を忘れて夢中になってしまいそう。何も予定がなければ大丈夫かと思いますが、用事などがある場合は時間に遅れないよう気をつけて。仕事で使うものを手入れすると運気アップ！疲れが溜まりやすくなっているようです。今日は無理せず穏やかに過ごすようにしましょう。音楽やドラマ鑑賞などをすると、自分の感情に素直になれそう。気分を盛り上げるために好きなものを食べるのも良いでしょう。あちこち出かけるなど移動が多くなりそう。予定をこなしていくことに、達成感を覚えるようですが、夕方ごろになると疲れが出てしまうかも。今夜は夜ふかしをせずに、早めに就寝すると良いでしょう。気持ちの浮き沈みが激しくなってしまうかも。心を整えるために、ノートなどに現状を書いてみると良いでしょう。家族や親友に話を聞いてもらうのもおすすめ。自分とは違う見解が聞けると冷静になれるはずです。普段気を遣うことが多い人は、ちょっと一息入れましょう。好きなことをする、自分の気持ちを優先するなどしてみて。誰かに頼ることが多い人は、感謝の気持ちを伝えていくようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、琴線に触れると話題に。開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/