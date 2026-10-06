ゴールデンボーイ2026の最終候補者25名が発表された。

ヨーロッパでプレーする最も活躍した21歳以下の選手に贈られる同賞は、2003年に設立。過去にはアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（当時バルセロナ）や、フランス代表FWキリアン・エンバペ（当時パリ・サンジェルマン）らが受賞してきた。昨年はパリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWデジレ・ドゥエが受賞していた。

このリストは、メインパートナーである『Transfermarkt』が欧州クラブ所属の21歳以下の選手を対象に作成したランキング「European Golden Boy Top 100」の10月更新版における上位20名と、21位から100位の間にランクインした選手の中から選ばれた5名の「illimity Banca Ifis-Ifis Sport Wild Card」受賞者によって構成されている。

なお、ランキング2位に入っているFWラミン・ヤマル（バルセロナ）に関しては過去に受賞歴があるため対象外となっており、21位のDFフィン・イェルチュ（シュツットガルト）が繰り上がりで候補者にノミネートされている。

ノミネートされた20名とワイルドカードの5名は以下の通り。※（）内は右からポジション／国籍／所属クラブ

▼候補者20名

1.パウ・クバルシ（DF／スペイン／バルセロナ）

2.ラミン・ヤマル（FW／スペイン／バルセロナ）※対象外

3.アイユーブ・ブアディ（MF／モロッコ／マンチェスター・シティ）

4.ウォーレン・ザイール・エメリ（MF／フランス／パリ・サンジェルマン）

5.ヤン・ディオマンデ（FW／コートジボワール／レアル・マドリード）

6.ルカ・ヴシュコヴィッチ（DF／クロアチア／ブライトン）

7.ヴィクトル・フロホルト（MF／デンマーク／ポルト）

8.マイルズ・ルイス・スケリー（DF／イングランド／アーセナル）

9.ハイアン（FW／ブラジル／ボーンマス）

10.ヨレル・ハト（DF／オランダ／チェルシー）

11.レナート・カール（MF／ドイツ／バイエルン）

12.エステヴァン（FW／ブラジル／チェルシー）

13.エンドリッキ（FW／ブラジル／レアル・マドリード）

14.エリ・ジュニア・クルピ（FW／フランス／ボーンマス）

15.ジャンルカ・プレスティアーニ（FW／アルゼンチン／ベンフィカ）

16.コンスタンティノス・カレツァス（MF／ギリシャ／ドルトムント）

17.サイード・エル・マラ（FW／ドイツ／ケルン）

18.ジョン・マルティン（DF／スペイン／レアル・ソシエダ）

19.マルク・ベルナル（FW／スペイン／バルセロナ）

20.ケリム・アライベゴヴィッチ（MF／ボスニア・ヘルツェゴビナ／ユヴェントス）

21.フィン・イェルチュ（DF／ドイツ／シュツットガルト）

▼ワイルドカード

チャラランポス・コストゥラス（FW／ギリシャ／ブライトン）

ジョアン・ガドゥ（DF／フランス／ドルトムント）

フランコ・マスタントゥオーノ（MF／アルゼンチン／フィオレンティーナ）

ロドリゴ・モラ（MF／ポルトガル／ローマ）

チャビ・エスパール（FW／スペイン／バルセロナ）