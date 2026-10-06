スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル／イングランド）が、UEFAネーションズリーグ（UNL）の連続ゴール記録を7試合に更新した。

現地時間5日、UNL2026－27・グループB4第4節が行われ、スウェーデン代表は敵地でルーマニア代表と対戦した。

ここまで2勝1分けと好調を維持するスウェーデンは3連敗中のルーマニアのホームに乗り込むと、13分に絶好調のストライカーが魅せた。

右サイドからのクロスを大外のセバスティアン・ナナシがワンタッチで合わすと、このシュートは惜しくも左ポストに直撃。この跳ね返りに反応したギェケレシュは冷静にダイレクトボレーをゴールネットに叩き込んだ。

今回のインターナショナルマッチウィークで3試合連続ゴール中だったギェケレシュはこれで今シリーズ4試合連続ゴールに。さらに、前回大会から継続するUNLでの連続ゴール記録を7試合に更新。チームも同選手のゴールを守り切って1－0の勝利を収めている。

なお、UNLではこれまでセルビア代表FWアレクサンダル・ミトロヴィッチやスロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコが5試合連続ゴールを達成していたが、ギェケレシュは先日のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で6試合連続ゴールの新記録を樹立していたばかりだった。