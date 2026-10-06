UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第4節が現地時間5日に行われ、イタリア代表とトルコ代表が対戦した。

前節フランスとドローに持ち込んだイタリアは、前回対戦で4－1の快勝を収めたトルコをホームで迎え撃った。

立ち上がりはアウェイのトルコが攻勢を仕掛けていく。13分にはトルコが厚みのある攻撃からオザン・カバクのミドルシュートでGKジャンルイジ・ドンナルンマを脅かす。

それでも、序盤の守勢を凌いだホームチームは26分、右サイドで高い位置を取ったジョバンニ・ディ・ロレンツォのクロスがゴール前で混戦を生むと、最後はジャンルカ・スカマッカが冷静に蹴り込み、イタリアが先制に成功した。

イタリアの1点リードで折り返した後半は少しオープンな展開に。互いにゴールに迫る場面を作り合うと、61分にはトルコが追いつく。右のポケットに侵入したゼキ・チェリクがグラウンダーで折り返すと、ゴール前でエヴレン・エレン・エルマリがフリックでファーに流したボールをアラル・シムシルが冷静に流し込み、嬉しいA代表初ゴールとした。

追いつかれたイタリアだが、かつての本拠地スタディオ・レナート・ダッラーラで意気込む元ボローニャDFが決定的な仕事を果たす。64分、相手陣内右サイドで得たFKの場面でキッカーのニコロ・バレッラが正確なボールを上げると、ファーでDFに競り勝ったリッカルド・カラフィオーリのヘディングシュートがゴール右隅に決まった。

その後は一進一退の攻防が続くが、後半終盤にイタリアが突き放す。87分、ボックス左のアレッサンドロ・ロマーノのシュート性のクロスをゴール前に走り込んだフランチェスコ・ピーオ・エスポジトがワンタッチで合わせた。

この結果、ホームで今シリーズを白星で終えたイタリアがフランスに次ぐグループ2位に浮上した。

【スコア】

イタリア代表 3－1 トルコ代表

【得点者】

1－0 26分 ジャンルカ・スカマッカ（イタリア代表）

1－1 61分 アラル・シムシル（トルコ代表）

2－1 64分 リッカルド・カラフィオーリ（イタリア代表）

3－1 87分 フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（イタリア代表）

【ゴール動画】カラフィオーリの会心のヘディング弾！